Una severa tormenta invernal altera los viajes de Día de Acción de Gracias, cancelando 1.500 vuelos y dejando sin electricidad a 639.000 usuarios en múltiples estados.

Una poderosa tormenta invernal ha desestabilizado la planificación del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, generando significativos obstáculos logísticos para millones de ciudadanos que intentan reunirse con sus familias durante esta festividad de inicio navideño. Los fenómenos meteorológicos han impactado severamente la infraestructura de transporte aéreo y los servicios de utilidad pública a lo largo de la costa este y zonas interiores del país.

Impacto masivo en la infraestructura aérea

El sector de la aviación ha sufrido una de las peores jornadas de su historia reciente debido a las condiciones climáticas adversas, con registros que indican que se han visto afectados 1.500 vuelos en total. Según los datos recopilados por la plataforma especializada FlightAware, hasta el mediodía del este en Estados Unidos, aproximadamente 400 vuelos con destino u origen en el país norteamericano presentaban cancelaciones definitivas y 1.150 vuelos más se encontraban con retrasos considerables.

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El aeropuerto internacional de Baltimore, situado en la zona metropolitana de Washington D.C., fue identificado como el nodo aeroportuario más vulnerado por la crisis, registrando 46 cancelaciones. Este centro se encuentra seguido por el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York con 35 cancelaciones, el Logan de Boston con 22, y tanto el Reagan National de la capital como el LaGuardia neoyorquino, ambos con 19 cancelaciones cada uno, según la citada página web.

Crisis energética y estados más afectados

Paralelamente a la parálisis en los aeropuertos, las tormentas han desencadenado apagones generalizados que han dejado sin electricidad a 639.000 usuarios en diversas regiones. El portal de monitoreo PowerOutage detalló que los estados con mayor número de clientes afectados por la falta de suministro eléctrico eran Virginia con 220.046 usuarios, seguido por Misuri con 147.216 y Maryland con 96.043 clientes.

Otras zonas con graves interrupciones en el servicio eléctrico incluyen a Pensilvania con 44.070 afectados y Carolina del Norte con 34.108 personas sin conexión. Esta distribución geográfica de los cortes eléctricos se superpone con las áreas donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias sobre nevadas e inundaciones, complicando aún más la recuperación de la red eléctrica.

Posición oficial y contexto del tráfico aéreo

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, calificó la temporada de viajes del Día de Acción de Gracias como el "Super Bowl de los viajes por aire", destacando que se operaron 52.000 vuelos el martes, lo que representa la cifra más alta en 16 años. Duffy afirmó en su cuenta de la red social X que el promedio de retrasos ese día fue de solo 32 minutos y que la mitad de las afectaciones se debieron al clima y la cuarta parte al volumen de vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta previa indicando que una fuerte tormenta costera provocaría vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud a lo largo de la costa este. Además, se pronosticaron tormentas en California y el estado Washington en la costa oeste, mientras que en estados fronterizos con México como Arizona, Nuevo México y Texas se esperan tormentas eléctricas con lluvia intensa.

Consecuencias culturales y declaratorias de emergencia

La gravedad de la situación ha llevado a gobiernos estatales a emitir declaratorias de emergencia, particularmente en estados como Nueva Jersey y Nueva York. En un hecho sin precedentes históricos, los organizadores del desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York anunciaron que se pospondría la tradicional marcha hasta el sábado, marcando la primera vez en sus cien años de historia que el evento se suspende.

Las autoridades sanitarias y de transporte continúan monitoreando la evolución del sistema de bajas presiones, advirtiendo que las condiciones de hielo y nieve podrían persistir en las horas siguientes. Los viajeros y residentes se ven instados a mantenerse informados sobre las alertas locales mientras esperan que el clima mejore para restablecer la normalidad en los servicios esenciales y la movilidad.