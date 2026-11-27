Las severas tormentas del Día de Acción de Gracias en EE. UU. cancelaron 1,500 vuelos y provocaron apagones a 972,000 clientes, con alertas nacionales activas.

Las severas tormentas que azotaron a Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias han provocado interrupciones masivas en la infraestructura de transporte y servicios públicos. Las condiciones climáticas extremas afectaron al menos a mil 500 vuelos y dejaron sin luz eléctrica a cerca de un millón de usuarios en todo el país.

Crisis en la Aviación y Tráfico Récord

El sector de la aviación enfrentó una de sus mayores crisis operativas recientes debido a la convergencia de un tráfico aéreo récord y fenómenos meteorológicos adversos. Hasta el mediodía, 420 vuelos con destino u origen en Estados Unidos estaban cancelados y mil 960 presentaban retrasos significativos, según los datos registrados por el sitio especializado FlightAware.

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El aeropuerto más afectado por esta interrupción operativa fue el de Maryland, ubicado en la zona metropolitana de Washington D.C., con 47 cancelaciones. Le seguía en gravedad el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York con 35 vuelos suspendidos. Por su parte, el Aeropuerto LaGuardia emitió una orden de parada en tierra hasta al menos las 7:30 p.m. ET, mientras vientos poderosos continuaban azotando la ciudad de Nueva York.

Apagones Masivos y Alertas del NWS

Las consecuencias de la tormenta se extendieron a los servicios eléctricos, provocando apagones generalizados que afectaron a 972 mil clientes según la web PowerOutage. Los estados con la mayor cantidad de usuarios sin suministro eléctrico eran Virginia, Misuri, Maryland, Pensilvania y Carolina del Norte.

Los hechos ocurren tras un aviso previo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que alertó de tormentas, inundaciones y nevadas desde el sur hasta el norte y en ambas costas. El organismo indicó que una fuerte tormenta costera provocaría vientos intensos y lluvias torrenciales en la costa este, así como fenómenos similares en California y Washington.

Impacto Económico y Contexto Operativo

Las tormentas han ocurrido en medio de un tráfico aéreo récord, con 52 mil vuelos el martes, la mayor cifra en 16 años, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. El funcionario calificó la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias como el Super Bowl de los viajes por aire.

Sean Duffy sostuvo que el promedio de retrasos ese día fue de solo 32.4 minutos y que la mitad de las afectaciones ocurrieron por el clima, mientras que la cuarta parte se debió a la cantidad de vuelos. Esta situación ha forzado medidas excepcionales, como la declaración de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, donde se pospuso por primera vez en 100 años el desfile de Acción de Gracias de Macy's.