Tormentas en Guanajuato: Granizo y Vientos Devastan Cultivos y Generan Daños en Varios Municipios

Las condiciones climáticas adversas golpearon Guanajuato, causando daños significativos en cultivos agrícolas y zonas urbanas. Romita y Valle de Santiago reportan pérdidas por granizo y fuertes vientos, respectivamente. Las autoridades evalúan los daños y ofrecen apoyo a los afectados.

Guanajuato , México. Las recientes condiciones climáticas adversas que azotaron Guanajuato durante el fin de semana han dejado una estela de destrucción y preocupación en varios municipios del estado. Los efectos de las lluvias intensas, acompañadas en algunos casos por granizo y fuertes vientos, han provocado daños significativos tanto en áreas urbanas como en zonas agrícolas, afectando cultivos, infraestructuras y la vida cotidiana de los habitantes.

La situación ha generado una respuesta de las autoridades locales, quienes se encuentran evaluando los daños y buscando soluciones para mitigar los impactos negativos.\En Romita, Guanajuato, la magnitud de la afectación es especialmente alarmante. Una intensa granizada arrasó con cientos de hectáreas de cultivos, principalmente de hortalizas, dejando a los agricultores con pérdidas prácticamente totales. Las comunidades rurales de Las Liebres y Mesquite Gordo, ubicadas en la zona oriente, fueron las más afectadas, aunque el granizo también alcanzó el centro de la ciudad. Los cultivos de sandía, melón, chile y maíz elotero, entre otros, se encuentran en riesgo de pérdida total, lo que representa un duro golpe para la economía local y la subsistencia de los agricultores. Las imágenes compartidas por los afectados muestran bolas de granizo del tamaño de canicas y terrenos inundados, evidenciando la fuerza de la tormenta y la magnitud del desastre. El alcalde Pedro Tanamachi Reyes ha expresado su apoyo a los campesinos y anunció una visita a los sembradíos para evaluar los daños, ofreciendo además propuestas para abordar la situación, demostrando el compromiso de la administración municipal en la respuesta ante la contingencia.\En Valle de Santiago, los fuertes vientos huracanados también causaron estragos en las zonas agrícolas. Los cultivos de cebada y trigo sufrieron daños por acame, lo que significa que las plantas se doblaron y cayeron, dificultando su cosecha y disminuyendo el rendimiento. Rafael de la Peña Tamayo, presidente del módulo de riego Valle, informó que las pérdidas aún no se han cuantificado, pero se espera que sean significativas. En la zona, se cultivan aproximadamente 3 mil hectáreas de trigo y 900 de cebada, con un avance del 90 por ciento en su desarrollo, lo que indicaba una cosecha inminente. A pesar de que no se reportó granizo en esta área, los fuertes vientos fueron suficientes para causar daños considerables. De la Peña explicó que existe un fondo de aseguramiento para este tipo de situaciones, que cubre daños causados por fenómenos como heladas, olas de calor, vientos huracanados y granizo, permitiendo a los agricultores mitigar las pérdidas. Además, expresó su preocupación por los cambios climáticos y su posible impacto en los cultivos, enfatizando la necesidad de que estas situaciones atípicas no se repitan para evitar mayores afectaciones a la producción agrícola.\Paralelamente a estas afectaciones agrícolas, en varios municipios de Guanajuato se registraron caídas de árboles, cortes de luz e inundaciones, lo que obligó a Protección Civil a atender diversos reportes. Afortunadamente, no se reportaron daños a personas. La situación ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del estado ante los fenómenos climáticos extremos y la importancia de implementar medidas de prevención y adaptación





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