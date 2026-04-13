Tormentas Intensas Azotan Tamaulipas: Granizo, Vientos Fuertes y Lluvias Persistentes Generan Afectaciones

Las tormentas continúan afectando a Tamaulipas, con granizo, fuertes vientos y lluvias que han impactado diversas regiones del estado. Protección Civil mantiene la alerta y emite recomendaciones para la seguridad de la población.

Las condiciones meteorológicas adversas persisten en Tamaulipas , donde las tormentas continúan su curso con intensidad, manifestándose a través de granizo, fuertes vientos y lluvias persistentes. Estos fenómenos han generado una serie de afectaciones en diversas regiones del estado, obligando a las autoridades de Protección Civil a mantener la alerta y a la población a extremar precauciones.

El Altiplano, la zona Centro y parte del Norte son las áreas que han experimentado el mayor impacto de estas inclemencias, y los pronósticos indican que las condiciones desfavorables se mantendrán durante las próximas horas. Se esperan precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que podrían seguir provocando incidentes y daños materiales. La situación actual exige una respuesta coordinada y una vigilancia constante para minimizar los riesgos y proteger a la población ante estos fenómenos naturales. El impacto de las tormentas se ha hecho evidente en varios puntos del estado. La Carretera Interejidal ha sido uno de los lugares más afectados, donde la caída de granizo cubrió completamente la superficie, creando una capa blanca que dificulta la circulación vehicular. Las autoridades han reportado que la lluvia continuará durante varias horas, por lo que se ha instado a la población a evitar riesgos innecesarios y a permanecer en lugares seguros. En Ciudad Victoria, la zona de Adelitas ha sufrido fuertes lluvias acompañadas de truenos y aire frío, lo que ha provocado daños materiales en algunas áreas. Además, en la avenida Las Américas, también en Ciudad Victoria, la caída de un árbol debido a las intensas ráfagas de viento ha bloqueado parcialmente la vialidad, generando problemas en el tráfico, aunque afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Los equipos de servicios están trabajando para retirar el árbol y restablecer la circulación lo antes posible. La situación en estas zonas pone de manifiesto la urgencia de tomar medidas preventivas y de respuesta ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas. Ante este panorama, Protección Civil Tamaulipas ha emitido una serie de recomendaciones importantes para la seguridad de la población. Se insta a extremar precauciones, especialmente al conducir, debido a la presencia de superficies resbaladizas, encharcamientos y obstáculos en las vialidades. Se recomienda encarecidamente evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento. Es fundamental mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Se enfatiza la importancia de permanecer en casa durante las tormentas, evitar circular si no es estrictamente necesario y desconectar los aparatos eléctricos para prevenir daños. Además, se reitera la necesidad de mantenerse alejado de cables eléctricos. La evolución de las condiciones climáticas se espera que se extienda hacia la zona Norte del estado durante la noche, por lo que Protección Civil ha reiterado el llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y actuar con responsabilidad para prevenir accidentes y proteger la integridad de todos los habitantes de Tamaulipas





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