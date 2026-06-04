Este jueves se esperan cielos cubiertos, lluvias fuertes y un descenso en las temperaturas en los municipios de Guanajuato. Las temperaturas máximas rondarán entre 25°C y 30°C.

Para este jueves 4 de junio se esperan cielos cubiertos, lluvias fuertes y un descenso en las temperaturas en los municipios de Guanajuato . Las temperaturas máximas rondarán entre 25°C y 30°C. El cielo estará mayormente nublado, a la espera de chubascos tormentosos desde las 14:00 hrs.

Las temperaturas rondarán entre los 16°C y los 27 °C, las rachas de viento llegarán hasta los 37 km/ h por la tarde. Se pronostican cielos mayormente nublados con chubascos tormentosos alrededor de las 17:00 hrs. La temperatura máxima será de 28°C y la mínima de 17°C, el viento tendrá rachas de hasta 41 km/h por la tarde. Escuelas de Guanajuato han sido peligrosas durante 16 años: desde 2010 está en top nacional por lesiones punzocortantes.

Se esperan cielos nublados con chubascos tormentosos por las 17:00hrs. Las temperaturas estarán dentro de los 17°C a los 26°C, por la tarde el viento alcanzará los 25 km/h. Se prevén cielos cubiertos con chubascos tormentosos desde las 14:00hrs. La temperatura rondará entre 17°C y 27°C, las rachas de viento alcanzarán los 32 km/h por la tarde.

El cielo estará mayormente nublado con chubascos tormentosos a partir de las 17:00 hrs. La temperatura oscila entre los 17°C y 27°C. El viento alcanzará rachas de hasta 39 km/h por la tarde. Se esperan cielos nublados con chubascos tormentosos por las 17:00 hrs. Las temperaturas estarán entre 16°C y 27°C. El viento tendrá rachas de hasta 31 km/h por la tarde.

Temperaturas mínimas: 16°C a 17°C. Condiciones: Canal de baja presión, divergencia de altura y el ingreso de humedad en el océano Pacífico





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