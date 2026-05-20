Tornadizo en Guanajuato: chubascos tormentosos, vientos fuertes y posible tolvanera

El estado de Guanajuato se anticipa tormentados chubascos con cielos parcialmente nublados en combinación con vientos muy fuertes en movimiento de la corriente de chorro subtropical, con la posibilidad de tolvaneras. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 15°C y 33°C, por lo que se espera la salida del calor en estos municipios.

Este miércoles 20 de mayo en el estado de Guanajuato se esperan chubascos tormentosos con cielos parcialmente nublados por la Tardenos, que recibirá lluvias en la mayoría de sus municipios debido a un canal de baja presión en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del Océano Pacífico.

Se prevén vientos muy fuertes con posibles tolvaneras debido a la corriente de chorro subtropical, además de ocasionar lluvias fuertes a muy fuertes. ¿Cómo será el clima para los municipios de Guanajuato? Guanajuato capital: El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 30% al 60% desde las 15:00 a 21:00 hrs. La temperatura oscila entre 15°C y 29°C. El viento será fuerte del noreste con rachas de hasta 61 km/h por la tarde.

León: El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 40% al 60% desde las 17:00 a 21:00 hrs. La temperatura oscila entre 16°C y 32°C. El viento será fuerte desde el Este con rachas de hasta 55 km/h por la tarde. Irapuato: El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 40% al 60% desde las 17:00 a 21:00 hrs.

La temperatura oscila entre 16°C a 34°C. El viento será fuerte desde el Este con rachas de hasta 60 km/h por la tarde. San Miguel de Allende: El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 30% al 50% desde las 15:00 a 17:00 hrs. La temperatura oscila entre 15°C y 31°C. El viento será fuerte desde el noreste con rachas de hasta 51 km/h por la tarde.

Celaya: El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 30% al 50% desde las 17:00 a 20:00 hrs. La temperatura oscila entre 15°C a 31°C. El viento será fuerte desde el Este con rachas de hasta 62 km/h por la tarde. Salamanca: El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 30% al 60% desde las 17:00 a 20:00 hrs.

La temperatura oscila entre 16°C a 33°C. El viento será fuerte desde el noreste con rachas de hasta 62 km/h por la tarde. Silao: El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 40% al 60% desde las 18:00 a 20:00 hrs. La temperatura oscila entre 16°C a 31°C. El viento será fuerte desde el Este con rachas de hasta 62 km/h. Condiciones: Corriente de Chorro Subtropical y humedad del Océano Pacífico





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