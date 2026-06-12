Tornados devastan Illinois e Indiana: rescates, daños y cortes de energía

Una docena de tornados azotaron el medio oeste de EE.UU. la noche del 11 de junio, dejando destrucción en Streator, Bartlett y Hobart. Un hombre rescatado, vuelos cancelados y medio millón sin electricidad.

La noche del jueves 11 de junio dejó una estela de destrucción en varias localidades del medio oeste de Estados Unidos, tras el paso de más de una docena de tornados que derribaron viviendas, árboles y líneas eléctricas.

Las autoridades iniciaron de inmediato las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños, mientras los equipos de rescate trabajaban contrarreloj para encontrar posibles víctimas. En Streator, una ciudad de aproximadamente 12.000 habitantes ubicada a unos 160 kilómetros al suroeste de Chicago, los escombros cubrían las calles y los cortes de energía afectaban a miles de residentes.

Durante la madrugada, videos difundidos por vecinos mostraron una nube en forma de embudo acercándose a la zona, antes de que la Policía Estatal de Illinois confirmara que un hombre había sido rescatado entre los restos de una vivienda destruida. Un periodista local grabó el momento en que los equipos de emergencia lo sacaban del lugar, reportando una posible fractura en una de sus piernas.

La alcaldesa de Streator, Tara Bedei, informó que hasta la mañana del viernes no se habían reportado fallecimientos en la ciudad, aunque las labores de búsqueda continuaban en las áreas más afectadas. En Bartlett, al oeste de Chicago, los vientos huracanados arrancaron árboles de raíz y causaron daños significativos en una intersección concurrida.

Cerca de la Ruta 59 y Stearns, una estación de gasolina y una guardería infantil sufrieron graves afectaciones; una cerca fue desprendida y los escombros terminaron esparcidos sobre el área de juegos, afortunadamente vacía en ese momento. En otras zonas, los árboles caídos bloquearon calles y destruyeron postes telefónicos, lo que obligó a evacuar dos edificios de apartamentos. Algunos residentes fueron trasladados temporalmente al ayuntamiento mientras los ingenieros evaluaban la seguridad estructural de los inmuebles.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que varios tornados tocaron tierra el 11 de junio y anunció el despliegue de equipos especializados para analizar las zonas afectadas. Entre los lugares que serán inspeccionados se encuentran comunidades en el norte de Illinois y el noroeste de Indiana, donde se reportaron los mayores daños. En Hobart, Indiana, a unos 53 kilómetros al sureste de Chicago, las autoridades emitieron alertas para que los residentes buscaran refugio ante la aproximación de un tornado.

Durante la noche, los árboles y cables eléctricos bloquearon las vías principales, se registraron inundaciones repentinas y una escuela secundaria perdió parte de su techo. Enrique López, jefe de bomberos de Hobart, explicó que sus equipos atendieron múltiples viviendas afectadas por la caída de árboles y trabajaron en carreteras anegadas y zonas sin suministro eléctrico. Mientras tanto, en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago, los controladores de tráfico aéreo evacuaron la torre de control debido a una alerta de tornado.

Videos difundidos en redes sociales mostraron intensas lluvias sobre las pistas, y las autoridades pidieron a los pasajeros dentro de la terminal que se alejaran de las ventanas mientras la tormenta avanzaba. Numerosos vuelos en los aeropuertos de Chicago, Filadelfia y Nueva York sufrieron retrasos o cancelaciones debido a las condiciones meteorológicas adversas. Al mismo tiempo, más de medio millón de clientes en siete estados permanecían sin electricidad durante la noche.

La compañía eléctrica indicó que sus equipos trabajaban sin descanso para restablecer el servicio y estimó que cerca del 80% de los afectados recuperarían la electricidad para la noche del sábado. Este fenómeno se produce durante una temporada con una actividad de tornados inusualmente alta en Estados Unidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que durante la primavera de 2026 se han registrado un número récord de tornados, y señaló que entre los estados con mayor incidencia aparecen Mississippi, Missouri e Illinois. Los meteorólogos mantienen una vigilancia constante sobre nuevas condiciones de tiempo severo para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un riesgo elevado de tormentas fuertes en el este de Kansas, Missouri y el sur de Illinois, donde podrían formarse más tornados.

Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, las autoridades reiteran el llamado a la población para que se mantenga informada a través de los canales oficiales y tenga preparado un plan de emergencia. La prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad de los residentes y restablecer los servicios básicos lo antes posible





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