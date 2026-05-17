Torneo Clausura 2026: Los Pumas contra Tuzos del Pachuca en las semifinales

Este partido será crucial para ambos equipos debido a la ventaja en el marcador. Será un enfrentamiento vibrante donde cada equipo intentará llevarse la victoria con cualquier resultado. La emoción y el dramatismo puro serán lo único que limitados en un partido que promete ser todo lo que el fútbol tequila de otros años no pudo ser.

Los Pumas jugarán en casa la segunda semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Después de viajar con la obligación de remontar una desventaja por una victoria de Tuzos del Pachuca, jugarán en un partidazo de alta tensión donde no cederán ningún punto.

Azteca Deportes traerá hasta tus pantallas el análisis, la polémica y toda la pasión de este juego decisivo que comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Victoria. El único gol del partido llegó tras un disparo del marroquí ¡GOL mexicano en Italia!

El AC Milan se impuso al Genoa en un partido con protagonismo de Johan Vásquez y Santiago Giménez, que tuvo un gran partido en el que demostró su clase y técnica especial en los últimos instantes del partido





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