Torreón: Basura y escombro en las calles, causa de encharcamientos tras las lluvias

El titular de Servicios Públicos de Torreón, Fernando Villarreal Cuéllar, advierte sobre la relación directa entre la acumulación de basura y escombro en las calles y los encharcamientos provocados por las lluvias recientes. Se implementó un operativo para retirar desechos y se enfatiza la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir futuras inundaciones.

TORREÓN , COAH. Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos de Torreón , alertó sobre las consecuencias de los recientes encharcamientos, atribuyéndolos directamente a la acumulación de basura y escombro en las aceras. Esta obstrucción es la causa principal del colapso del flujo del drenaje pluvial, agravando la situación tras las intensas lluvias.

Aunque las autoridades respondieron a la emergencia sin reportar daños mayores, el funcionario subrayó que la presencia de desechos en las colonias retrasó significativamente la evacuación del agua acumulada. “Nuestro principal desafío es la basura, pero el escombro y la tierra que se depositan fuera de las viviendas complican considerablemente la problemática”, explicó Villarreal Cuéllar. La raíz del problema reside en que el agua de lluvia transporta estos sólidos hacia las alcantarillas, generando bloqueos que impiden el correcto funcionamiento del sistema pluvial y provocando acumulaciones innecesarias en las calles y avenidas. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una gestión más efectiva de los residuos y una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de mantener limpias las zonas aledañas a los hogares. La administración municipal ha hecho hincapié en la importancia de evitar el depósito de escombros y materiales de construcción en la vía pública, así como de adoptar prácticas responsables en la disposición de desechos domésticos. Para abordar esta problemática, se implementó un operativo coordinado entre Seguridad Pública y Protección Civil, que involucró más de 50 viajes de camionetas para retirar escombros y basura. Este despliegue de recursos permitió la recolección de 65 toneladas de desechos, incluyendo restos de árboles y materiales arrastrados por el viento y el agua. Las labores de limpieza se concentraron principalmente en las colonias Santiago Ramírez, Primero de Mayo y Torreón y Anexas, que fueron identificadas como las más afectadas por las inundaciones. Además de la recolección de residuos, se llevaron a cabo inspecciones en el sistema de alcantarillado para detectar y eliminar posibles obstrucciones, garantizando así un flujo adecuado del agua pluvial. Villarreal Cuéllar concluyó su intervención enfatizando que no solo el plástico es perjudicial; el escombro y la tierra acumulada por los residentes en el exterior de sus casas son factores de riesgo significativos que deben ser erradicados para prevenir futuras inundaciones y proteger la seguridad y el bienestar de la población. La colaboración ciudadana es crucial para mantener la limpieza de la ciudad y prevenir futuras contingencias relacionadas con las lluvias y el mal manejo de residuos. \El gobierno municipal está implementando programas de educación ambiental y campañas de sensibilización para fomentar prácticas más responsables en la gestión de residuos. Se busca involucrar a la comunidad en la adopción de hábitos que contribuyan a la reducción de la basura, el reciclaje y la correcta disposición de los desechos. La meta es crear una cultura de limpieza y cuidado del medio ambiente que beneficie a todos los habitantes de Torreón. Estas iniciativas buscan no solo resolver los problemas inmediatos causados por las lluvias, sino también sentar las bases para un futuro más sostenible y resiliente. El plan de acción incluye la mejora continua del sistema de drenaje, la implementación de medidas preventivas y la promoción de la participación ciudadana. Se están realizando estudios técnicos para identificar las áreas más vulnerables y desarrollar soluciones a largo plazo. Además, se están evaluando nuevas tecnologías y estrategias para optimizar la gestión de los residuos y minimizar el impacto ambiental. La colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado es esencial para lograr un cambio significativo y duradero. La administración municipal reitera su compromiso de trabajar en conjunto con la ciudadanía para construir un Torreón más limpio, seguro y habitable. Se exhorta a los vecinos a reportar cualquier acumulación de basura o escombro en la vía pública y a participar activamente en las campañas de limpieza y sensibilización. La prevención es la clave para evitar futuras inundaciones y proteger el entorno urbano





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