Torrente Presidente llega a Netflix: fecha de estreno confirmada en España

Netflix ha confirmado que la película Torrente Presidente, dirigida por Santiago Segura, se estrenará en su plataforma en España el 15 de julio. La cinta, que fue un éxito taquillero en cines con más de 28 millones de euros de recaudación, llegará a los hogares de los suscriptores en pleno verano.

Netflix ha confirmado este jueves que Torrente Presidente , la nueva entrega de la saga creada y protagonizada por Santiago Segura , aterrizará en su plataforma en España el próximo 15 de julio.

La noticia llega tras meses de expectación, desde que el servicio de streaming anunciara la adquisición de los derechos de la película después de su paso por los cines. La fecha exacta se ha revelado mediante un comunicado oficial, en el que tanto Segura como los responsables de Netflix han expresado su entusiasmo por llevar esta historia a los hogares de los suscriptores.

Santiago Segura, en declaraciones recogidas en el comunicado, ha señalado: "Desde que Netflix nos presentó el proyecto no dudamos ni un segundo en embarcarnos en esta aventura porque la película nos cautivó desde el primer momento y sentimos que era perfecta para el momento que estamos viviendo". Por su parte, la plataforma ha destacado el enorme fenómeno social que rodea a la saga, con millones de seguidores en España y Latinoamérica.

Torrente Presidente se ha convertido en el mejor estreno en cines de una película española de los últimos once años, y el cuarto mejor estreno del cine español de la historia, según datos de la consultora Comscore. La cinta ha recaudado más de 28 millones de euros en taquilla, una cifra impresionante que la sitúa como el mejor estreno de 2026 en nuestro país, superando a títulos como La sociedad de la nieve y El hoyo 2.

La trama de Torrente Presidente sigue las desventuras del ya icónico personaje interpretado por Segura, quien esta vez aspira a llegar a la presidencia del Gobierno en medio de un caos político y social. Con un humor ácido y crítico, la película ha logrado conectar con el público en un momento de gran polarización. Ahora, en Netflix, se espera que repita el éxito y se convierta en uno de los contenidos más vistos durante el verano.

La plataforma ha preparado una campaña especial de lanzamiento, que incluye material exclusivo y promociones para los suscriptores. Sin duda, las expectativas son enormes y todo apunta a que Torrente Presidente no tardará en colocarse en el top de lo más visto. Con este estreno, Netflix refuerza su apuesta por el cine español, que en los últimos años ha dado grandes alegrías a la plataforma con títulos como Camera Café: la película y El club de los lectores criminales.

Los abonados podrán disfrutar de la película a partir del 15 de julio en cualquier dispositivo y a cualquier hora, como parte de su suscripción





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