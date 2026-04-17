Tortilla Por Las Nubes: Comida Callejera en Crisis por Aumento de Precios

El incremento en el precio del kilo de tortilla en Hermosillo está afectando gravemente a taqueros y vendedores de tamales, quienes luchan por mantener sus negocios ante la escalada de costos de la masa y otros insumos. Los precios varían drásticamente, alcanzando hasta 35 pesos por kilo en algunas tortillerías y tiendas de conveniencia, lo que pone en riesgo la viabilidad de estos emprendimientos.

El encarecimiento del kilo de tortilla está golpeando fuertemente a quienes dependen de la comida callejera en Hermosillo . Taqueros y vendedores de tamales se encuentran en una encrucijada, luchando por mantener la rentabilidad de sus negocios ante la escalada de precios de la masa y otros insumos esenciales. En diversas tortillerías de la ciudad, el costo del kilo de tortilla ha alcanzado hasta los 35 pesos. El panorama se agrava en tiendas de conveniencia, donde el precio puede llegar a 38 pesos, y en tienditas de barrio, el valor supera los 40 pesos. Esta situación contrasta con las afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había asegurado que no se producirían aumentos en este alimento fundamental de la dieta mexicana. No obstante, en Hermosillo , la tendencia es claramente alcista.

Para los comerciantes, el efecto de esta alza es inmediato y directo. Luis González, dedicado a la venta de tacos de cabeza, barbacoa y chicharrón, explica que actualmente adquiere el kilo de tortilla a 25 pesos. Advierte que si la tendencia de aumento persiste, se verá obligado a incrementar el precio de sus tacos, una medida que podría impactar negativamente en el volumen de sus ventas. 'Todo lo que sube nos afecta directamente. Ahora mismo, las verduras están extremadamente caras, el tomate, los limones, la carne. Es una cadena continua de incrementos. Apenas logramos salir adelante', comenta González, reflejando la difícil situación que atraviesan muchos.

Crucita Reyes, quien se dedica a la elaboración y venta de tamales, enfrenta un escenario similar. A principios de año, se vio forzada a aumentar el precio de sus tamales de 20 a 22 pesos por unidad.

En un esfuerzo por mitigar el impacto en el consumidor final y, hasta cierto punto, en sus propios márgenes, algunas tortillerías están intentando mantener los precios. Rubén Armenta, un empleado de uno de estos establecimientos, señala que han logrado mantener el kilo de tortilla en 28 pesos. 'La harina, el gas, todo ha subido de precio, pero estamos haciendo un esfuerzo por aguantar el mayor tiempo posible', afirma Armenta, evidenciando la presión que enfrentan para absorber costos.

La disparidad en los precios es notoria. Mientras que en supermercados reconocidos como Ley, Aurrera y Soriana, el kilo de tortilla se comercializa en un rango de 14 a 16 pesos, en tiendas de mayoreo como Abarrey, el precio asciende a 31.90 pesos. Sin embargo, la tortillería La Mejor, ubicada en la colonia Balderrama, ya vende el kilo a 35 pesos desde el pasado mes de enero, y no descartan la posibilidad de futuros incrementos.

Este encarecimiento pone de manifiesto la fragilidad de la economía para los pequeños y medianos empresarios del sector alimentario, quienes dependen de insumos básicos para su subsistencia y la de sus familias. La volatilidad de los precios de los granos, la energía y otros componentes esenciales para la producción de tortillas, genera un clima de incertidumbre que dificulta la planificación y la sostenibilidad de sus negocios. La situación demanda una atención profunda por parte de las autoridades para garantizar la accesibilidad a alimentos básicos y apoyar a los sectores más vulnerables de la cadena productiva y de comercialización





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