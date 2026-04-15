Tortillerías en Crisis: Conflicto con Gobierno por Aumento de Precios

La industria de la tortilla en México enfrenta una fuerte presión para aumentar sus precios, argumentando una cadena de costos insostenible. El Gobierno, sin embargo, rechaza la justificación, señalando bajos precios del maíz y la harina. La informalidad y la sobreoferta de negocios agravan la situación, llevando a una disputa abierta entre productores y autoridades.

La industria de la tortilla, pilar fundamental de la dieta mexicana, se encuentra en una encrucijada que la lleva a un choque directo con el Gobierno . Los productores argumentan que la cadena de costos, sumada a la informalidad generalizada y una sobreoferta de negocios, hacen insostenible mantener el precio actual del producto.

Esta situación se presenta en un contexto donde el Gobierno insiste en que no existe justificación alguna para un alza, basándose en que los precios del maíz y la harina, insumos primordiales, se mantienen en niveles bajos. La postura oficial descarta la necesidad de un incremento, atribuyendo cualquier argumento a versiones infundadas sobre el costo real de las materias primas. Los representantes del sector de la tortilla desmienten la versión gubernamental, aclarando que el problema no reside en el precio del maíz, el cual, según ellos, se ha mantenido estable. La verdadera dificultad, explican, se encuentra en la compleja y costosa cadena de valor necesaria para llevar la tortilla del campo a la mesa. Esta cadena incluye una serie de gastos que han ido en aumento constante: salarios dignos, pago de impuestos, cuotas de seguridad social, obtención de licencias, cumplimiento de dictámenes de protección civil, adquisición de papel grado alimenticio para su empaque, el desembolso en refacciones para la maquinaria, y el incremento en los costos de energéticos. Afirman que un aumento en el precio de la harina, por ejemplo, tendría un impacto mínimo, apenas unos 25 centavos por kilogramo, mientras que otros costos acumulados en los últimos tres años han erosionado significativamente los márgenes de ganancia de los comerciantes. Estos incrementos en los insumos, incluyendo refacciones que han llegado a cuadruplicar su valor en el transcurso de un año, han llevado a una evaluación de un aumento del 17% en la cadena de costos en tan solo los últimos tres años, haciendo que la operación sea cada vez más precaria. La competencia desleal proveniente del sector informal se erige como uno de los principales factores que distorsionan el mercado de la tortilla. En México operan más de 130,000 tortillerías, y el consumo promedio anual por persona supera los 65 kilogramos, lo que se traduce en aproximadamente seis tortillas diarias por individuo. El costo promedio actual del kilogramo de tortilla se sitúa en 24.2 pesos, con variaciones que van desde los 15.75 hasta los 31 pesos, reflejando las disparidades regionales y los costos operativos. El dirigente del sector estima que al menos la mitad de estos establecimientos opera bajo esquemas informales. Adicionalmente, se estima que el país cuenta con un número de tortillerías que excede en un 280% las necesidades reales, lo que resulta en una reducción del volumen de ventas por negocio y, consecuentemente, en una merma de la rentabilidad. Según sus cálculos, vender entre 100 y 180 kilogramos diarios a un precio de alrededor de 24 pesos por kilo, si se cumplen todas las obligaciones formales, no genera utilidad. Es solo a partir de los 200 kilogramos diarios que se empieza a vislumbrar un margen de ganancia. A pesar de que el Consejo no tiene la facultad legal de fijar precios, el dirigente considera que las condiciones actuales ameritan ajustes regionales, que podrían ascender hasta cuatro pesos por kilogramo en algunas zonas. El sector ha expresado su disposición a colaborar con el Gobierno a través de iniciativas como la digitalización de sus operaciones y la implementación de sistemas de pago con tarjeta, buscando transparencia y eficiencia. Por su parte, el Gobierno ha mantenido una postura firme, reiterando que no existe ninguna razón válida para incrementar el precio de la tortilla, dada la estabilidad histórica de los precios del maíz. El gabinete económico del presidente ha anunciado reuniones esta semana con productores y vendedores vinculados a convenios como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el objetivo de dialogar y encontrar soluciones. En sintonía con el ejecutivo, las secretarías de Agricultura y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han comunicado que no hay justificación técnica ni económica para un aumento en el precio de la tortilla. Ambas dependencias han hecho un llamado a la población a no dar crédito a versiones falsas sobre los costos de los insumos. La Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ha reafirmado su compromiso de mantener una producción y distribución eficientes, mientras que Profeco ha informado que se encuentra realizando un monitoreo activo de 603 tortillerías a nivel nacional y revisando el padrón de negocios de las cámaras adheridas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos y evitar abusos en los precios al consumidor





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