Congestionamientos de hasta 4 km afectan la autopista México-Querétaro el 21 de noviembre. C5 del Edomex y Capufe reportan carga vehicular cerca de Tepotzotlán y Teoloyucan.

La autopista México-Querétaro enfrenta una situación de tráfico denso durante este 21 de noviembre. Reportes oficiales del C5 del Estado de México y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirman carga vehicular significativa en al menos dos puntos distintos de la vialidad. Esta congestión impacta la movilidad de los automovilistas que transitan por esta importante conexión interestatal.

Detalles del tráfico en Tepotzotlán y Teoloyucan

Uno de los focos rojos se localiza a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, específicamente en el carril con dirección a Querétaro. La afectación por congestión se extiende aproximadamente 4 kilómetros en este tramo, creando una fila prolongada de vehículos. Los conductores deben estar preparados para detenciones prolongadas y movimientos lentos en esta zona crítica del corredor.

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Adicionalmente, Capufe reportó carga vehicular en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro. El problema específico se ubica a la altura del kilómetro 43. Esta congestión en las dos direcciones de la carretera se debe principalmente a la alta afluencia de automovilistas que buscan tomar la salida hacia el poblado de Teoloyucan. Esta salida conduce a la zona industrial de Teoloyucan, lo que explica el volumen extra de tráfico en este punto específico.

Mensajes de seguridad y precauciones oficiales

Ante esta situación, el C5 del Estado de México emitió recomendaciones inmediatas para los usuarios de la vía. La autoridad pidió a los automovilistas anticipar su salida para evitar llegar en horas pico o cuando la vía ya esté saturada. Esta sugerencia busca distribuir mejor la demanda de transporte y reducir la presión sobre la infraestructura vial existente.

La autoridad también instruyó a los conductores conducir con precaución extrema durante el tránsito por la zona congestionada. Es fundamental mantener la distancia de seguridad entre vehículos para prevenir colisiones por frenado repentino o accidente. La densidad del tráfico aumenta el riesgo de incidentes menores que pueden agravar la retención en la vía.

Contexto de incidentes recientes y alertas previas

Esta jornada de alta congestión se suma a una situación de alta tensión en la vía registrada el 20 de noviembre. Ese día, una serie de accidentes sumada a obras en la vialidad provocó una carga vehicular intensa durante más de cuatro horas. Este evento afectó ambos sentidos de la autopista México-Querétaro y generó grandes retrasos para los usuarios de la carretera.

Capufe emitió una alerta temprana desde las 3:00 de la tarde del 20 de noviembre sobre el inicio del congestionamiento. La situación de tráfico denso continuó activa después de las 8:00 de la noche, extendiendo la molestia por varias horas. La dependencia atribuyó parte de esta afectación recurrente a la afluencia constante de vehículos que toman la salida hacia el poblado de Teoloyucan, un patrón que se repite con frecuencia.

Situación actual y recomendaciones de movilidad

Hasta el momento de esta actualización, no se reportan incidentes graves, lesiones o víctimas fatales en el punto del kilómetro 43. Sin embargo, la ausencia de accidentes no elimina el riesgo asociado a la alta densidad vehicular. La situación actual requiere una atención constante por parte de los conductores y una conducción defensiva para garantizar la integridad de todos los usuarios de la vía pública.

Las autoridades recomiendan a los usuarios prever los tiempos de traslado con mayor antelación. Se sugiere considerar vías alternas para quienes no tengan una urgencia específica para utilizar este tramo. La planificación previa del viaje es la mejor estrategia para evitar quedar atrapado en los embotellamientos que afectan la movilidad regional y la economía local.