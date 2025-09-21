Trágica pérdida: Fallece la periodista Débora Estrella en accidente aéreo

La reconocida periodista Débora Estrella, presentadora de 'Telediario matutino' de Multimedios, falleció en un accidente de avioneta en Nuevo León. La comunidad periodística y los televidentes lamentan su pérdida.

La reconocida periodista Débora Estrella , famosa por su trabajo en 'Telediario matutino' de la cadena mexicana Multimedios , falleció el sábado 20 de septiembre a los 43 años, víctima de un accidente de avioneta en el municipio de García, Nuevo León . La noticia fue confirmada por el diario Milenio, perteneciente al mismo grupo mediático donde Estrella desarrollaba su labor profesional.

Según el reporte de Milenio, citando a la Coordinación Estatal de Protección Civil, la comunicadora viajaba acompañada por el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien lamentablemente también perdió la vida en el trágico suceso. El accidente se produjo en las cercanías del Parque Industrial Ciudad Mitras, en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, alrededor de las 18:50 horas. Desde las primeras informaciones, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes en el incidente, lo que sumió a la comunidad en un profundo pesar. Las investigaciones pertinentes ya han sido iniciadas para determinar las causas exactas que llevaron a la caída de la aeronave, un proceso que se espera arroje luz sobre las circunstancias que rodearon esta lamentable pérdida.\La muerte de Débora Estrella generó una ola de tristeza y conmoción en el ámbito periodístico y entre los televidentes que seguían su trabajo diariamente. Su profesionalismo y carisma la convirtieron en una figura muy querida y respetada en el estado de Nuevo León, donde dejó una huella imborrable en el mundo de la información. La cadena Multimedios expresó su profundo pesar por la pérdida de su compañera, destacando el impacto de Estrella en el equipo y su contribución al periodismo local. La dirección de la cadena emitió un comunicado oficial lamentando la muerte de la periodista y extendiendo sus condolencias a la familia y amigos de Débora Estrella. Los mensajes de condolencia y reconocimiento a su trayectoria no se hicieron esperar, inundando las redes sociales y los medios de comunicación, donde se resaltó su dedicación, profesionalismo y calidez humana. La comunidad periodística de México se une en el luto, recordando a Estrella como un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de comunicadores.\Débora Estrella, quien cumplió 43 años en agosto pasado, se desempeñaba como presentadora de 'Telediario matutino' en Monterrey desde el año 2018, programa que la catapultó a la fama y le ganó el cariño del público. Además de su labor en el noticiero matutino, Estrella también conducía noticiarios en Milenio Televisión y 'Telediario Ciudad de México' los fines de semana, lo que le permitía llegar a una audiencia aún mayor. Su versatilidad y capacidad para abordar diferentes temas informativos la convirtieron en una profesional completa y respetada. Su partida representa una gran pérdida para el periodismo mexicano y deja un vacío difícil de llenar. La noticia del fallecimiento de Estrella conmocionó a todo el país, ya que su trabajo y profesionalismo eran ampliamente reconocidos y apreciados. Su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de seguir su trabajo y conocer su dedicación al periodismo





Univision / 🏆 50. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Débora Estrella Accidente Aéreo Multimedios Telediario Matutino Nuevo León Periodismo Fallecimiento

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Fallece conductora Débora Estrella en accidente de avioneta en García, Nuevo LeónLos hechos se reportaron en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras en el municipio de García.

Leer más »

Muere la conductora Débora Estrella en un terrible accidente aéreo en Nuevo León, tenía 42 añosLa identidad de la conductora fue confirmada por Protección Civil del Estado, quienes afirmaron que viajaba con un hombre que todavía no es identificado

Leer más »

Fallece en accidente de avioneta, Débora Estrella, conductora de televisión de Nuevo LeónEl accidente de la avioneta en que viajaban Débora Estrella y un acompañante de nombre Brayan, ocurrió en el municipio de García en Nuevo León.

Leer más »

Muere la conductora Débora Estrella en un accidente aéreo en Nuevo León, tenía 42 añosLa muerte de la conductora fue confirmada por Protección Civil del Estado, quienes afirmaron que viajaba con un hombre que todavía no es identificado

Leer más »

Fallece Débora Estrella, conductora de Telediario, tras un accidente aéreo en Nuevo LeónSe informa Débora Estrella que viajaba junto a un hombre identificado como Bryan Ballesteros Argueta. Ambos fallecieron en el lugar del accidente

Leer más »

Fallece la conductora Débora Estrella en accidente aéreo en Nuevo LeónDébora Estrella, de 43 años, era una figura destacada en el periodismo regiomontano. Conducía el noticiero Telediario Matutino en Multimedios Televisión en Monterrey y también participaba en espacios de Milenio Televisión, incluyendo ediciones de fin de semana en Ciudad de México.

Leer más »