Tráiler choca contra poste en la carretera libre a Zacatecas: Cierre total y largas demoras

Un aparatoso accidente vial en la carretera libre a Zacatecas, cerca del ejido Agua Nueva, provocó el cierre total de la vía durante varias horas. Un tráiler se impactó contra un poste de la CFE, generando importantes afectaciones al tráfico. El conductor resultó ileso.

Un accidente vial de grandes proporciones interrumpió el tráfico en la carretera libre a Zacatecas la noche del sábado, dejando a la vía completamente cerrada durante varias horas. El incidente involucró a un operador de tráiler que, por razones aún bajo investigación, perdió el control de su unidad y colisionó violentamente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El choque ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas, específicamente en el kilómetro 324, en las inmediaciones del ejido Agua Nueva. Las autoridades reportaron que el conductor del tráiler se dirigía hacia Zacatecas y, aparentemente, circulaba a una velocidad superior a la permitida. Un factor adicional que pudo contribuir al accidente fue la invasión de carril por parte de otro vehículo, lo que obligó al trailero a realizar una maniobra evasiva que resultó en la salida del camino y la colisión contra el poste. Afortunadamente, a pesar de la severidad del impacto, el conductor del tráiler no sufrió heridas graves y no requirió hospitalización. El impacto fue tan fuerte que la pesada unidad quedó obstruyendo ambos carriles de la carretera, mientras que parte de la carga se esparció sobre el asfalto y la terracería, dificultando aún más el flujo vehicular en la zona.\En respuesta al incidente, elementos del Cuerpo de Bomberos de Derramadero acudieron al lugar para brindar asistencia y evaluar la situación. Su principal tarea fue la revisión del operador del tráiler y asegurar que no presentara lesiones que requirieran atención médica urgente. Además, la Guardia Nacional, División Caminos, se encargó de acordonar el área, regular el tráfico y coordinar las labores de remoción de la unidad siniestrada. Para ello, se requirieron grúas industriales de gran capacidad. Simultáneamente, se inició el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades y causas exactas del accidente. La investigación se centrará en analizar factores como la velocidad del tráiler, las condiciones de la vía y la posible participación de otros vehículos. La colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad y rescate fue crucial para la gestión del incidente y la minimización de los riesgos para otros conductores y peatones.\La carretera libre a Zacatecas permaneció cerrada por un tiempo considerable mientras se llevaban a cabo las tareas de remoción del tráiler y la reparación del poste dañado. Personal de la CFE trabajó arduamente para restablecer el suministro eléctrico y asegurar la integridad de la infraestructura. La interrupción del tráfico generó importantes retrasos y complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona, quienes se vieron obligados a buscar rutas alternativas o esperar hasta que la vía fuera reabierta. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y conducir con precaución, especialmente en carreteras de alta velocidad. Las autoridades continuarán investigando a fondo el accidente para prevenir futuros incidentes similares y garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera





vanguardiamx / 🏆 4. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Accidente Vial Carretera Libre A Zacatecas Tráiler Cierre Vial Saltillo

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

ONU advierte posible cierre de agencia contra el VIH por falta de fondos en 2026La ONU alertó que su agencia dedicada al VIH/sida podría cerrar a finales de 2026 ante la crisis de financiamiento y reestructuración interna.

Leer más »

Lluvias ceden en Zacatecas y baja nivel del río Aguanaval en La LagunaEl nivel del río Aguanaval disminuyó tras las lluvias en Zacatecas, aunque Protección Civil mantiene vigilancia en ejidos de La Laguna.

Leer más »

Capturan a 6 integrantes de célula delictiva en Zacatecas, tenían secuestrado a un hombreFuerzas policiacas y militares detuvieron a cinco masculinos y una femenina durante un trabajo de inteligencia en el municipio de Ojocaliente

Leer más »

FGR recibe en extradición a acusado de delito sexual en ZacatecasEntregado a la FGR en fronteras

Leer más »

Verstappen se Impone en Azerbaiyán y la F1 Entra en un Emocionante Cierre de TemporadaMax Verstappen de Red Bull consigue su segunda victoria consecutiva en el Gran Premio de Azerbaiyán, acercándose en la clasificación general a los líderes de McLaren, Piastri y Norris. La temporada de Fórmula 1 promete un emocionante final con siete carreras restantes.

Leer más »

Saltillo: vuelca conductor con aliento alcohólico en periférico LEA y provoca cierre vialEl hombre intentó cambiar de carril de forma repentina, chocó contra el camellón central y terminó sobre los carriles principales

Leer más »