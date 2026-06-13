Tráiler vuelca en el Distribuidor Heberto Castillo y genera rapiña de naranjas y limas en la Ciudad de México

Un tráiler cargado con 12 toneladas de frutas volcó en el Distribuidor Heberto Castillo, al norte de la Ciudad de México. El vehículo quedó sostenido por un muro de contención, no hubo lesionados, pero la caída de la carga provocó actos de rapiña en la vialidad. Autoridades acudieron al sitio para atender la emergencia y despejar la zona.

La mañana de este martes, un tráiler que circulaba por el Distribuidor Heberto Castillo , a la altura de la avenida Oceanía en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, volcó y quedó a punto de caer, perdiendo completamente su estabilidad.

El pesado vehículo solo fue detenido por el muro de contención de la vía, evitando una caída más catastrófica desde la altura del distribuidor vial. El incidente ocurrió en los carriles con dirección al Estado de México, cerca de la estación del Metro Ricardo Flores Magón, y fue captado en video por testigos, mostrando el dramático momento de la volcadura.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso, pero el accidente generó un caos vial significativo y desencadenó una situación de rapiña inmediata, ya que la caja del tráiler, que transportaba aproximadamente 12 toneladas de naranjas y limas, se abrió y su carga se esparció por la carretera y el camellón debajo de los puentes que comunican el norte con el centro de la capital. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de Protección Civil y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para atender la emergencia, valoraron al conductor, confirmaron que no presentaba lesiones y se enfocaron en contener la rapiña, despejar la vía y remolcar la unidad.

La volcadura, que no dejó lesionados, puso en evidencia los riesgos del transporte de carga pesada en vías principales y la respuesta inmediata de grupos de personas que aprovecharon la dispersión de la fruta para sustraerla, mientras las autoridades trabajaban para restablecer la circulación en una de las zonas más transitadas de la ciudad





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