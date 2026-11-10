Trámite Licencia Permanente CDMX sin cita: Guía oficial ante escasez de espacios

Guía completa para obtener la Licencia Permanente en CDMX sin cita previa en noviembre 2026. Detalla costos de 1500 pesos, horarios de módulos SEMOVI y pasos para la versión digital.

Ciudadanos de la Ciudad de México enfrentan un escenario crítico con la proximidad de la fecha límite para renovar o tramitar su Licencia Permanente, marcada para noviembre de 2026. La principal preocupación radica en la aparente ausencia total de citas disponibles en los Módulos de la Secretaría de Movilidad y las Alcaldías, lo que ha generado incertidumbre sobre cómo regularizar su situación vehicular a tiempo.

Para resolver esta incertidumbre, la dependencia correspondiente ha emitido clarificaciones técnicas sobre los mecanismos de atención. Los usuarios deben saber que el costo del trámite, ya sea para primera expedición, renovación o reposición, es de 1,500 pesos. Este monto puede cancelarse vía en línea o en Centros de Servicio de Tesorería, bancos y supermercados autorizados.

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Disponibilidad de Citas y Reglas SEMOVI

Al consultar el calendario oficial de la Secretaría de Movilidad para el mes de noviembre de 2026, no se registran espacios habilitados para ninguna de las 22 opciones de Módulos. No obstante, la dependencia confirma que sí es posible acudir sin cita previa a realizar la solicitud, bajo la condición estricta de que los espacios físicos estén disponibles y no estén saturados por la demanda diaria.

La autoridad detalló que la habilitación de citas se realiza de manera automatizada con dos semanas de anticipación, pero en esta ocasión la saturación ha impedido la liberación de horarios. Todas las áreas de atención están obligadas a recibir personas usuarias tanto con cita como sin cita previa, con el objetivo expreso de facilitar la conclusión de trámites de control vehicular ante la emergencia.

Horarios y Ubicaciones de Módulos Fijos

Es fundamental distinguir los horarios según el tipo de módulo al que se acuda. Los módulos fijos y móviles tienen un horario establecido de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Los sábados, la atención se reduce y se recibe a usuarios únicamente de 09:00 a 13:00 horas. Estas franjas horarias aplican para la entrega de constancias y la impresión física.

Por otro lado, las alcaldías que cuentan con Módulo, incluyendo la Alcaldía Cuauhtémoc, operan con un horario distinto y extendido. Estas oficinas brindan atención de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas sin interrupción en el mediodía. Se recomienda verificar la lista actualizada de módulos fijos y móviles para determinar la ubicación más cercana con menor afluencia.

Alternativa Digital y Vinculación App CDMX

Una solución inmediata para evitar la filas es optar por la versión digital de la Licencia Permanente. Esta opción se puede vincular con la App CDMX, desarrollada por la Agencia Digital de Innovación Pública, para descargar en el celular. Este trámite se realiza íntegramente en línea tras el pago de los 1,500 pesos y está disponible para licencias Tipo A, A1, A2 y Permanente.

El proceso digital exige llenar la información de la licencia anterior y adjuntar los requisitos en la plataforma. El sistema validará los datos y generará una línea de captura para el pago. Una vez confirmado, la página arrojará una Constancia de Licencia Permanente con el número del nuevo documento, la cual debe vincularse en la aplicación para aparecer en el apartado de documentos.

Procedimiento para Obtención Física sin Cita

Sin embargo, para quienes requieren la tarjeta física y no consiguen cita, el protocolo exige presentarse en algún Módulo de Control Vehicular de la Semovi o en las alcaldías. Debes llevar la constancia impresa generada tras el pago, así como tu identificación oficial vigente para solicitar la impresión del documento en el lugar.

Esta modalidad de atención sin cita previa es la vía legal autorizada para regularizar la situación antes de la fecha límite de noviembre 2026. Los usuarios deben acudir con anticipación a las oficinas para asegurar que haya disponibilidad de espacio, dado que el sistema no garantiza la atención inmediata ante la alta demanda registrada.