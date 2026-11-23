Guía completa para obtener la Licencia Tipo A en CDMX mediante el sistema en línea o en tres módulos habilitados sin cita antes del 31 de diciembre de 2026.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informa que la fecha límite para tramitar la licencia permanente para vehículo particular, conocida como Licencia Tipo A, está fijada para el 31 de diciembre de 2026. Con apenas un mes restante para cumplir con esta obligación legal, los módulos de atención sin cita en la capital han registrado una alta afluencia de automovilistas. Esta presión operativa ha generado dudas sobre si existe una alternativa más ágil para completar el registro vehicular y personal.

Requisitos para el Trámite en Línea CDMX

La modalidad digital para obtener la Licencia Tipo A está estrictamente reservada para usuarios que ya cuentan con antecedentes de licencia expedida en la capital, poseen datos biométricos actualizados en el sistema y no presentan sanciones por conducir bajo efectos de alcohol, narcóticos o haber causado lesiones a terceros. Este proceso exige que los solicitantes inicien sesión utilizando la credencial Llave CDMX Expediente, un paso fundamental para autenticar la identidad frente a la dependencia gubernamental.

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Para quienes aún no tienen una cuenta digital, el sistema permite generarla a través de un enlace oficial proporcionado por la dependencia. Durante la configuración del perfil, es obligatorio tener a la mano el número de la licencia anterior para vincular la nueva solicitud con el historial de conducción del usuario. Este enlace digital actúa como la puerta de entrada única para gestionar la documentación sin acudir físicamente a las oficinas.

El costo del trámite se establece en $1,500 MXN, los cuales pueden pagarse de forma electrónica o mediante una línea de captura bancaria. Los ciudadanos deben tener en cuenta que la validación financiera puede tardar hasta 72 horas en reflejarse en el sistema, por lo que se recomienda realizar el pago con anticipación para evitar inconvenientes. Una vez confirmado, se debe descargar el comprobante oficial que acredita la regularización del pago de derechos.

Implementación vía Aplicación Móvil App CDMX

Como alternativa al navegador web, la Secretaría de Movilidad ofrece la aplicación móvil App CDMX para gestionar el trámite desde dispositivos inteligentes. El usuario debe descargar la herramienta en la tienda digital correspondiente al sistema operativo de su teléfono móvil y acceder utilizando sus credenciales de acceso preexistentes.

Una vez dentro de la plataforma, la interfaz dirige al apartado etiquetado como Documentos Digitales, donde se siguen los pasos establecidos para la validación de identidad y la solicitud de la licencia. Esta vía digital simplifica el proceso al integrar la biometría y la firma electrónica directamente desde el dispositivo móvil del solicitante.

Módulos Habilitados Sin Cita en la Ciudad

Para aquellos ciudadanos que tramitan la licencia por primera vez, carecen de antecedentes previos en la Ciudad de México o necesitan actualizar sus datos biométricos, el procedimiento debe realizarse de manera presencial. Las autoridades han habilitado tres módulos específicos para atención sin cita previa, diseñados para reducir la congestión en las oficinas centrales y facilitar el acceso a los ciudadanos durante el periodo límite.

El primer punto de atención es el módulo San Andrés Tetepilco, ubicado en Andrés Molina Enríquez sin número en la colonia San Andrés Tetepilco de la alcaldía Iztapalapa. Este módulo ofrece captura de foto, registro de datos biométricos y entrega física de la tarjeta, atendiendo en horarios extendidos para maximizar la capacidad operativa.

El segundo módulo se encuentra en Acoxpa, específicamente en la avenida Acoxpa número 436 en Coapa, dentro de la alcaldía Tlalpan. Este punto sigue las mismas normas de operación que el anterior, permitiendo a los residentes del sur de la ciudad realizar su trámite sin necesidad de agendar una hora específica.

El tercer módulo habilitado es el de Universidad, situado en la avenida Universidad número 936 en la colonia Santa Cruz Atoyac de la alcaldía Benito Juárez. Estos tres puntos operan de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas, y los fines de semana, sábado y domingo, de 9:00 a 14:00 horas, garantizando cobertura para trabajadores y estudiantes.

Urgencia por el Cierre de Plazo el 31 de diciembre

La presión sobre los sistemas de licenciamiento se intensifica debido al inminente cierre del plazo establecido por el Gobierno de México para la legalización de las licencias. Los módulos fijos de control vehicular han experimentado una agenda apretada, lo que ha motivado la apertura extraordinaria de estos puntos de atención masiva sin cita para aliviar la congestión.

Los ciudadanos deben verificar su estatus de licencia antes de acudir a los módulos o iniciar el proceso en línea, asegurando que cumplen con todos los requisitos documentales y financieros. La entrega física de la licencia permanente en los módulos presenciales ocurre al finalizar el proceso de validación biométrica, mientras que los trámites en línea requieren esperar la confirmación del pago y la generación del documento digital o su posterior recolección según la normativa vigente.