Alonso, de 25 años, falleció por descarga eléctrica en la bodega de Maquimanía en León. Autoridades investigan causas del fatal accidente laboral ocurrido el viernes.

Un trabajador identificado como Alonso falleció trágicamente en la ciudad de León al sufrir una severa descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en las partes altas de una bodega. El fatal accidente laboral se registró este viernes, interrumpiendo las actividades normales de la empresa y generando alarma entre el personal presente en el lugar.

Detalles del accidente fatal en la bodega

El incidente ocurrió en las instalaciones de la empresa dedicada a la tenencia de cuero, conocida como Maquimanía. Alonso, de 25 años de edad, había subido a la azotea de la bodega para efectuar reparaciones. Testigos en el sitio reportaron haber escuchado un estruendo bastante fuerte que los llevó a salir rápidamente para observar que salía humo de la parte alta de la estructura, específicamente cerca de donde se encontraba el transformador eléctrico.

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Al revisar la escena, los compañeros de trabajo descubrieron a Alonso tirado sobre la azotea y en estado de inconsciencia. Inmediatamente llamaron a las autoridades y al cuerpo de Protección Civil, quienes llegaron al lugar con rapidez. Los rescatistas se acercaron al cuerpo de la víctima para atender la emergencia, pero solo pudieron corroborar la ausencia de signos vitales, confirmando el deceso por la fuerza de descarga eléctrica.

Hipótesis sobre cortocircuito y instalación antigua

En el lugar del incidente, se mencionó que las condiciones climatológicas del momento podrían haber generado un cortocircuito que detonó el accidente. Además, se señaló la existencia de una vieja instalación de luz con una potencia de cerca de 13,000 Watts, un detalle que podría ser determinante para determinar las causas directas de la falla eléctrica y la posterior electrocución de Alonso.

Las autoridades competentes se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. El objetivo principal de la investigación es esclarecer si la antigüedad de la infraestructura eléctrica o las condiciones ambientales fueron el factor detonante del corto circuito que cobró la vida del trabajador.

Investigación oficial y traslado a la funeraria

Una vez que los peritos concluyeron sus primeras observaciones en la azotea de la bodega, se procedió con el traslado del cuerpo de Alonso. La unidad fúnebre se encargó de transportar al difunto al anfiteatro de León, un paso administrativo y médico necesario para que los forenses determinen las causas exactas de la muerte y emitan el acta de defunción final.

Este caso ha sido registrado como un accidente laboral grave, lo que implica que las investigaciones posteriores deberán analizar a fondo los protocolos de seguridad que se estaban cumpliendo en el momento de las maniobras. La empresa Maquimanía y las autoridades laborales deberán cooperar para establecer si existieron fallas en los sistemas de protección o en la supervisión de las labores de mantenimiento en altura.