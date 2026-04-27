Trabajador fallece en accidente durante montaje del escenario para concierto de Shakira en Río de Janeiro

Un trabajador murió este domingo en Río de Janeiro durante la instalación del escenario para el concierto de Shakira en Copacabana. El accidente ocurrió cuando sus piernas fueron aplastadas por un sistema de elevación. Testigos presenciales y autoridades informaron sobre el trágico suceso, mientras se refuerzan las medidas de seguridad para el evento masivo.

Un trágico accidente ocurrió este domingo en Río de Janeiro durante la instalación del escenario para el megaconcierto gratuito de Shakira , previsto para el 2 de mayo en la playa de Copacabana .

Según informaron las autoridades y los organizadores, un trabajador perdió la vida tras sufrir graves lesiones en sus piernas, aplastadas por un sistema de elevación. A pesar de los esfuerzos de los socorristas, que lo trasladaron en ambulancia al hospital, el profesional no sobrevivió. La empresa organizadora, Bonus Track, emitió un comunicado lamentando el deceso y expresando su solidaridad con la familia del fallecido.

Testigos presenciales, como Antonio Marcos Ferreira dos Santos, de 51 años, relataron a la AFP el momento del accidente. Ferreira, que se encontraba en la playa, describió cómo vio a personas correr hacia la estructura caída para intentar rescatar al trabajador.

'De pronto vimos personas corriendo y cuando miramos la estructura estaba en el piso', declaró. Aunque inicialmente se creyó que el trabajador había sido rescatado con vida, finalmente no pudo ser salvado. Desde hace días, varias cuadrillas trabajaban en el montaje del monumental escenario, que se erige sobre la arena de la famosa playa, justo frente al icónico Hotel Copacabana Palace.

El concierto de Shakira, que atraerá a millones de espectadores tanto de Brasil como del extranjero, se suma a una serie de eventos masivos en la playa de Copacabana. En años anteriores, shows similares han reunido a grandes multitudes, como los 2,1 millones de personas que asistieron al concierto de Lady Gaga en 2023 y los 1,6 millones que disfrutaron del de Madonna en 2024.

Sin embargo, este evento no está exento de preocupaciones de seguridad. El pasado 13 de abril, la policía halló un artefacto explosivo cerca del lugar, identificado como una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente a las personas mediante un fogonazo y una detonación de alta intensidad. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes al concierto





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