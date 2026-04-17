Trabajadores de la Universidad de Sonora izam banderas rojinegras tras fallo judicial; anuncian impugnación

Los trabajadores de la Universidad de Sonora han protestado colocando banderas rojinegras en los accesos de la institución, desafiando la orden judicial de archivar el expediente sindical. El gremio califica el fallo como ilegal y anuncia recursos legales para revertirlo, mientras el conflicto por la revisión salarial y contractual se agrava.

Desde la tarde de ayer, los trabajadores de la Universidad de Sonora han tomado una medida drástica al colocar banderas rojinegras en todos los accesos y salidas de la institución. Esta acción representa un desafío directo a la resolución emitida por el Juez A del Primer Circuito, quien ordenó el archivo total y definitivo del expediente presentado por el gremio sindical.

La dirigencia sindical, al recibir la notificación judicial el pasado 15 de abril a las 14:35 horas, calificó el fallo como ilegal, arbitrario y carente de sustento jurídico. En respuesta, anunciaron la promoción de recursos legales para revertir esta decisión, argumentando que la autoridad laboral ha introducido exigencias no previstas en la Ley Federal del Trabajo, contradiciendo así derechos colectivos fundamentales como el derecho a la huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical. El tribunal, en su argumentación, señaló una supuesta omisión formal por parte del sindicato, al considerar que este debió especificar en qué campus se declararía la huelga. Sin embargo, el gremio rechazó enérgicamente este criterio, subrayando que la Universidad de Sonora opera como una única entidad jurídica y que cualquier suspensión de actividades abarcaría a toda la institución. La postura sindical, encabezada por Manzanares Morales, acusa a la autoridad laboral de vulnerar derechos humanos y laborales esenciales. El ambiente en el interior de la máxima casa de estudios es de palpable incertidumbre y tensión, alimentado por este conflicto que amenaza con prolongarse. Las demandas salariales y contractuales de los trabajadores, que buscan un incremento del 13% ante salarios que, según denuncian, cerca del 80% de los empleados percibe por debajo del mínimo, se ven ahora en un punto crítico tras el fallo judicial que archivó la revisión. Este conflicto se ha intensificado significativamente tras el fallo judicial, el cual fue interpretado por los trabajadores como un golpe directo a sus aspiraciones de mejora. La huelga, que se perfilaba como una posibilidad ante la insuficiencia del aumento salarial propuesto y la falta de acuerdos contractuales, ahora se encuentra en un escenario más complejo y litigioso. Ante la delicada situación, se ha hecho un llamado a ambas partes para mantener abierto el diálogo y evitar la paralización total de actividades, especialmente por el impacto que esto podría tener en el desarrollo académico de los estudiantes. Sin embargo, la advertencia sobre limitaciones presupuestales por parte de las autoridades universitarias para atender todas las demandas añade una capa más de dificultad a la resolución del conflicto. La situación, marcada por la colocación de banderas rojinegras, evidencia la profunda insatisfacción y la determinación de los trabajadores por defender sus derechos en medio de un proceso legal que consideran injusto y perjudicial para la clase trabajadora universitaria





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Universidad De Sonora Huelga Sindicato Fallo Judicial Derechos Laborales

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