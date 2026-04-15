Trabajadores de Tornel en Azcapotzalco Continúan Huelga con Guardia y Resistencia

Empleados de Tornel en Azcapotzalco mantienen una huelga activa, organizando guardias y demostrando resistencia para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, incluyendo aumento salarial y jornada de 40 horas. Enfrentan incertidumbre económica y temores por su seguridad mientras buscan una solución a través del diálogo.

Fuera de las instalaciones de Tornel en Azcapotzalco , los trabajadores han trocado la rutina de la fábrica por jornadas de guardia, organización y resistencia. Desde tempranas horas, se distribuyen turnos, se coordinan actividades y se mantiene el plantón como parte integral de la huelga emprendida para presionar a la empresa al cumplimiento de sus demandas laborales.

En este momento, la compañía opera fundamentalmente como una bodega y centro de almacenamiento, un rol en el cual los empleados ahora se dedican a la vigilancia de las instalaciones en lugar de desempeñar sus funciones habituales. La huelga, según explican los propios trabajadores, es una respuesta directa al incumplimiento de diversas condiciones laborales esenciales. Entre estas, se destaca la exigencia de un aumento salarial, el cual aseguran no haber recibido en los últimos dos años, y la demanda de una jornada laboral de 40 horas semanales, en concordancia con lo que consideran un derecho fundamental. Isaías Toledo, quien acumula 11 años de experiencia como armador en el área de camioneta, comparte la profunda motivación que los impulsa: “Tenemos que llevar comida a nuestras casas. Nos animan nuestras parejas, nuestros hijos, y aquí entre compañeros nos apoyamos”. Siguiendo su ejemplo, decenas de trabajadores se han organizado meticulosamente en tres turnos rotativos para asegurar una presencia constante en el lugar: el turno matutino, de 6:00 a 14:00; el vespertino, de 14:00 a 22:00; y el nocturno, de 22:00 a 6:00 horas. Cada uno de estos grupos designa un representante, y de manera conjunta, se reparten una variedad de tareas cruciales, que van desde la vigilancia exhaustiva de las instalaciones hasta la consecución de alimentos y la búsqueda de apoyo económico externo. La adaptación a esta nueva rutina fuera de la planta también ha implicado ajustes significativos en la esfera personal y familiar. Leopoldo González, un mecánico con ocho años de trayectoria en la empresa, señala con preocupación la inestabilidad económica que enfrentan: “La economía es inestable y en casa tratamos de mantener la armonía con lo que hemos ahorrado, pero cada vez alcanza menos”. A la carga económica se suma el peso palpable de la incertidumbre que impera entre los trabajadores. Arturo Callejas, mecánico con una notable trayectoria de 35 años en Tornel, ahora encargado de realizar guardias para resguardar las instalaciones, describe su mayor dificultad: “Lo más difícil es la economía y estar sin hacer nada”. A esta situación, se añade el temor latente por su propia seguridad, un sentimiento que se agudiza, especialmente durante las horas nocturnas, a raíz de incidentes violentos registrados en otros puntos donde se han desarrollado conflictos similares. Isaías Toledo reitera esta preocupación: “Lo más difícil es enfrentar el miedo, sobre todo en el turno nocturno, por lo que pasó en Tultitlán”. A pesar de estas adversidades, los trabajadores mantienen firme la esperanza de que el conflicto se resuelva a través de la vía del diálogo. “Queremos recuperar nuestro trabajo y llegar a un acuerdo en el que todos ganemos”, manifiesta Arturo Callejas, una postura que resuena con la de sus compañeros, quienes anhelan que la empresa atienda sus legítimas demandas y les permita retomar sus actividades productivas. Mientras tanto, la vida en huelga prosigue, sustentada por una sólida organización colectiva y un fuerte espíritu de apoyo mutuo entre los trabajadores. Lejos de la cadena de producción, ahora resisten firmemente desde la calle, unidos por un objetivo común. DIR





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