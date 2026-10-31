En Saltillo, trabajadores, pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron un bloqueo vial para exigir mejores salarios, mejoras en la infraestructura, mayor disponibilidad de medicamentos y un salario digno. "La falta de personal y de recursos nos limita para atender a los pacientes", dijo la enfermera Diana Lucía Rodríguez Sánchez.

La falta de personal, medicamentos e infraestructura, junto con la demanda de mejores salarios y jubilaciones dignas, mantuvo movilizados a trabajadores, pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo.

A las doce de ese viernes, las personas bloquearon la autopista periférica Luis Echeverría, a la altura del Bosque Urbano, y solicitaron la participación de los derechohabientes para respaldar sus demandas. Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera general del Hospital General de Zona número 1, explicó que el bloqueo, de duración aproximada de dos horas, contó con la participación de sindicalizados activos, jubilados y pensionados.

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Falta de recursos y demandas laborales

Según ella, el movimiento lleva casi dos meses de protestas en distintas regiones del país, con la finalidad de exponer la falta de recursos para atender a los pacientes. El principal motivo de las protestas es exigir un salario digno y condiciones laborales justas. La enfermera describió la situación como "un desabasto gigantesco de personal, medicamentos y de infraestructura", por lo que no existe materia suficiente para atender a los pacientes que llegan al hospital.

Se indica que la situación de falta de recursos se reflejó en la atención de pacientes en la sala de urgencia, en la que permanecen durante días en una silla, y en la que otros reciben atención en el piso. Esta situación de falta de recursos la denominó una causa directa que genera la enfermedad en el sistema.

Los manifestantes también solicitaron un Congreso Sindical extraordinario y la destitución del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el Dr. Rafael Olivos Hernández. Finalmente, se sumaron las quejas contra las modificaciones de los estatutos sindicales que los manifestantes llaman "ley mordaza", porque exponen a las mujeres del sindicato a sanciones al denunciar los problemas laborales o sindicales.

Modificaciones estatutarias y reforma salarial

La enfermera dijo que estos cambios corporan la ley "mordaza" y desmitifican las diferentes reformas sindicales. Además, no sólo exigen una reforma que evalúe los salarios y los niveles salariales del sector de la salud, es importante el hecho de inferir el cumplimiento de las necesidades básicas. En el caso del bloqueo, "no hay una permanencia de recursos de atención, los que se encuentran bajo la tutela del sector, que que estén a la disponibilidad de las personas".

El bloque no fue atendido por las autoridades delegacionales ni sindicales, según la encuestada. Tras el cierre vial, los trabajadores continuan con sus exigencias y el llamado a los usuarios del servicio. Diana Lucía Rodríguez Sánchez concluye que anota "no anuncio otra movilización local para ese día, pero sí detalló los movimientos en Monclova, Piedras Negras y Torreón, programados para ese viernes a las 15 horas.

" El objetivo central de la protesta es visibilizar la lucha de los trabajadores y aumentar la conciencia de los hombres y las mujeres que dependen de los servicios de salud. Este año, los movimientos laborales persisten, y la comunidad sigue el desarrollo de las protestas a medida que los trabajadores exigen soluciones generosas para mejorar la capacidad de atención al medio social, para confirmar la estabilidad del servicio.

El bloque se mantuvo durante dos horas con la participación de trabajadores sindicalizados, jubilados y pensionados, algunos de los cuales expresaron su miedo de enfrentar represalias. El mensaje de la enfermera fue clara: el objetivo no es molestar a nadie, pero es imporar para que el sistema conozca sus necesidades.