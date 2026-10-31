Trabajadores del IMSS marchan en CDMX y exigen salarios, insumos y salida de Rafael Olivos

Trabajadores activos y jubilados del IMSS marcharon del CMN Siglo XXI a la Segob en CDMX y advierten protestas cada ocho días por salarios, insumos y la salida de Rafael Olivos.

Más de mil trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) marcharon durante tres horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta la Secretaría de Gobernación ( Segob) en la Ciudad de México para exigir mejoras salariales, abastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales y la destitución del líder sindical Rafael Olivos. La movilización, realizada en días recientes, advirtió con repetirse cada ocho o diez días mientras no exista interlocución directa con las autoridades.

Los manifestantes, provenientes de distintas unidades médicas de la capital del país, recorrieron las avenidas Viaducto, Eje Central Lázaro Cárdenas, Arcos de Belén y Chapultepec hasta llegar a la dependencia encabezada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez. A su llegada, otros grupos de trabajadores ya mantenían bloqueadas todas las entradas y salidas del inmueble, resguardado al interior por agentes del Servicio de Protección Federal.

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Marcha del IMSS rumbo a la Segob

Durante el trayecto, los inconformes corearon consignas como Seguro Social, patrimonio nacional; fuera Olivos; se ve, se siente, la base está presente; y no te vayas a enfermar porque no hay material. La protesta reunió a sindicalizados de diferentes unidades médicas, acompañados por integrantes de los sindicatos del Metro, la Fiscalía General de la República (FGR), la Cámara de Senadores y electricistas.

Rafael Soto Cruz, vocero del movimiento disidente de los trabajadores del IMSS y enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, señaló que la base volvió a salir a las calles porque considera insuficiente el aumento salarial otorgado. Afirmó que los trabajadores no piensan quedarse callados ante la falta de respuestas de las autoridades.

El vocero advirtió que las movilizaciones continuarán cada ocho o diez días mientras no exista una interlocución directa con las autoridades y se atiendan las demandas de quienes laboran en hospitales y unidades médicas. Sostuvo que el personal operativo está cansado de la falta de insumos y de sentirse ignorado por las autoridades.

Exigen diálogo directo con el personal operativo

Soto Cruz indicó que los trabajadores están dispuestos al diálogo, pero exigió que las autoridades escuchen directamente a enfermeras, camilleros, médicos y cirujanos que laboran en el frente operativo. Señaló que, si no se abre ese canal y continúan siendo ignorados, seguirán haciendo presentes en las calles.

Rechazó que las marchas estén desgastando al personal y afirmó que, ante la falta de respuestas, se han convertido en el principal mecanismo para hacerse escuchar. Aclaró que el movimiento no busca confrontar al gobierno federal ni afectar al propio IMSS, sino exigir mejores condiciones laborales y de atención médica para garantizar la seguridad social de los mexicanos.

El movimiento disidente informó que reunió alrededor de 100 mil firmas para exigir la salida de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y estimó que podría conseguir las 200 mil restantes en aproximadamente 20 días. Asimismo, propuso que las autoridades organicen una consulta para que los trabajadores decidan si están de acuerdo con la permanencia de su dirigente sindical.

Contexto de la protesta y demandas del IMSS

La marcha ocurre en un contexto de presión por parte de trabajadores activos y jubilados que reclaman mejores salarios, abasto suficiente de medicamentos e insumos en los hospitales y cambios en la dirigencia sindical. Los manifestantes insistieron en que sus demandas no son contra el instituto ni contra el gobierno, sino un tema sindical vinculado con la seguridad social de los mexicanos.

Los contingentes partieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzaron por avenidas principales de la capital hasta la Segob, donde otros grupos ya bloqueaban los accesos. La protesta se desarrolló sin que se reportaran incidentes mayores y concluyó con la advertencia de nuevas movilizaciones si no se abre el diálogo con el personal operativo.

El movimiento disidente reiteró que las marchas se detendrán en el momento en que las autoridades atiendan el diálogo y realicen la consulta solicitada sobre la permanencia del dirigente sindical. Mientras tanto, los trabajadores anunciaron que continuarán manifestándose de manera periódica para exigir respuestas a sus demandas laborales y de abastecimiento en el IMSS.