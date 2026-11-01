El sector laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia una manifestación masiva para exigir diálogo con autoridades federales, la resignación del secretario de su comité y mejores condiciones laborales y de jubilación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social -el organismo que administra la seguridad social de México- contiene una subsección de trabajadores activos y jubilados que se han convocado a realizar una megamarcha el próximo viernes 30 de octubre, con el objetivo de exigir una mesa de diálogo permanente con autoridades federales y reclamar mejoras en sus condiciones laborales y en la gestión de sus beneficios.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la marcha comenzará a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI y atravesará la zona de Paseo de la Reforma, pasando por las Oficinas Centrales del IMSS. Se estima que la manifestación acudirá con una afluencia de tres mil personas, aún cuando esta cifra puede variar en función de la llegada de autobuses de distintos estados.

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A modo de punto de partida, la remitente explica que la convocatoria busca abarcar la ampliación de los toques de precio de los medicamentos y equipos médicos, la revalorización de los contratos colectivos del trabajador, así como la creación de una jubilación digna con garantías de rango salarial. Durante la jornada, además de la megamarcha central, 13 concentraciones looplasse en diferentes lugares de la ciudad, cada una con su propio mensaje y objetivos.

Manifestaciones paralelas contra la censura

Los colectivos "Mercaditas Autónomas Momoxcas" y "Micelius" se reunieron en plazas y estaciones de metro para denunciar el bajo gasto en servicios públicos y el despegue de los sindicatos de la zona. Se observó una presencia importante de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad de la Comunicación, quienes denunciaron la censura y apoyo a la megamarcha del IMSS.

La ciudad fue un escenario de "activismo público", con presencia de la "Alianza por la Independencia Judicial", cuyos miembros se reunieron en el Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que la "Coordinación de Sindicatos Mexicanos en Solidaridad con Palestina" se manifestó con tránsito desde la sede corporativa de Orbia Advance. Los organizadores, incluida la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, llaman a la comunidad a mantenerse informada y a elegir el medio de transporte más seguro para reducir las aglomeraciones viales.

Los líderes de la protesta no solo querían la creación de una mesa de diálogo con el gobierno federal; también reclamaron la renuncia de Josué Guajardo, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social -se acusa a "sus presuntos actos de violación a la legislación laboral y los estatutos internos". En definitiva, la megamarcha pretende no solo llamar la atención del gobierno, sino también en la comunidad masiva que haya servicios de salud mejorados, con equipos de calidad y suficientes vacunas para toda la población.

Compromiso del sindicato por diálogo real

El sector de trabajo del IMSS, con su acompañamiento de trabajadores y organizadores de la jornada, subraya su compromiso con una solución duradera a través del diálogo permanente. Los representantes del sindicato han hecho un llamado explícito para que los responsables federales y la administración del IMSS reconocen la petición de los trabajadores y propongan una tabla de conversación real, en la cual se provea a los empleados la ayuda de propósito urgente para el abastecimiento de insumos médicos y la garantía de servicios de asistencia de la vida es más saludable. "