Trabajadores del INE en Coatzacoalcos suspenden trámites por demandas salariales

22 empleados del Instituto Nacional Electoral en Coatzacoalcos paralizaron actividades el 9 de noviembre para exigir sueldos dignos y mejores condiciones laborales.

Veintidós trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coatzacoalcos suspendieron sus labores este lunes 9 de noviembre como parte de una movilización nacional. La protesta tiene como objetivo principal exigir salarios dignos, mejores prestaciones y condiciones laborales que respondan a las responsabilidades actuales del personal.

Exigencia de duplicar el salario actual

Los empleados exigen que sus percepciones aumenten de aproximadamente 9 mil 600 pesos mensuales a cerca de 19 mil pesos. María de Lourdes Guillén Facundo, auxiliar de atención ciudadana, explicó que la principal demanda es recibir un ingreso equivalente a dos salarios mínimos. Consideran que el sueldo actual es insuficiente para las funciones que desempeñan diariamente.

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La inconformidad se ha extendido a nivel nacional, donde más de cinco mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana participan en la movilización. También se incluyen empleados de otros municipios del sur de Veracruz en esta protesta coordinada. Los trabajadores señalan que llevan más de una década sin recibir un incremento salarial significativo.

Rechazo a la propuesta del 6 por ciento

El conflicto se intensificó después de que el INE planteó un aumento salarial del seis por ciento a partir de enero de 2027. Esta propuesta fue rechazada de inmediato por el personal, ya que la consideran insuficiente frente al ajuste que solicitan. Los trabajadores argumentan que la cifra no responde a la inflación ni al valor real de sus servicios.

María de Lourdes Guillén Facundo manifestó que están en el lugar para exigir un salario digno y que solo piden dos salarios mínimos. La protesta se desarrolla específicamente en la Junta Distrital Ejecutiva número 11. Este espacio ha sido el punto de reunión para coordinar las acciones del grupo local con la representación nacional.

Impacto en trámites de credenciales para votar

Mientras tanto, la atención al público permanece suspendida en los módulos participantes de Coatzacoalcos. Esta situación afecta directamente los trámites de expedición, renovación y entrega de credenciales para votar. Los ciudadanos que requieren estos servicios no pueden acceder a ellos hasta que se reanuden las actividades.

Los empleados permanecerán atentos a los acuerdos que puedan alcanzarse durante la reunión con la Consejera Presidenta Provisional del INE. Este encuentro estaba programado para las 10:00 horas de este lunes en las oficinas centrales de la Ciudad de México. La decisión de reanudar las labores dependerá de los resultados de esa negociación.

Próximos pasos y posible extensión del paro

Un representante del personal inconforme tenía programada esa reunión para informar sobre los avances. María de Lourdes Guillén Facundo expresó que dependiendo de los resultados es que darán más información. El personal espera instrucciones de su representación nacional para determinar la siguiente acción.

Los inconformes advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable a sus demandas, el paro podría extenderse durante los próximos días. La solidaridad entre los más de cinco mil trabajadores a nivel nacional es clave para mantener la presión sobre las autoridades electorales. La situación continuará monitoreándose en espera de un acuerdo salarial que detenga la suspensión de servicios.