Trabajadores del INE logran aumento salarial del 6 por ciento

El INE confirma un incremento salarial del 6 por ciento para sus trabajadores tras movilización. Se reanudarán labores en 841 módulos a partir del 10 de noviembre con compromisos presupuestales futuros.

Tras una serie de movilizations y paros laborales, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha alcanzado un acuerdo con su personal que incluye un incremento salarial inicial del 6 por ciento. Este consenso busca mejorar las condiciones laborales de los empleados, quienes habían exigido mejores salarios y beneficios. La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que las actividades en todos los Módulos de Atención Ciudadana se reanudarán de manera oficial este martes 10 de noviembre.

Detalles del Aumento Salarial y Compromisos

El incremento del 6 por ciento se establece como una base inicial financiada con recursos que el organismo electoral identificó dentro de sus propias economías internas. Blanca Yassahara Cruz García explicó durante una conferencia de prensa que este porcentaje no depende de una aprobación subsecuente, ya que proviene de una redistribución de fondos ya existentes. Sin embargo, este monto representa solo el primer paso en las negociaciones, pues se ha comprometido a revisar la posibilidad de otorgar un porcentaje adicional a partir de enero de 2027.

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La dirigencia del INE precisó que las negociaciones no están cerradas y que se buscará ampliar el porcentaje mediante nuevas gestiones presupuestales. El objetivo es revisar la disponibilidad de recursos para mejorar la propuesta inicial y satisfacer las demandas del personal. Además de las mejoras salariales, se asumieron compromisos para mejorar los espacios laborales y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores que operan en las oficinas de atención ciudadana.

Impacto Nacional en los Módulos de Atención

La Consejera Electoral Carla Humphrey Jordan reportó el alcance de las suspensiones de labores a nivel nacional durante la protesta. De los 841 módulos que operan en México, 544 suspendieron actividades de manera parcial o total. Esto significa que el 64.7 por ciento de los módulos registró algún tipo de suspensión durante la jornada de trabajo, interrumpiendo significativamente el servicio al público.

Las entidades que presentaron las mayores afectaciones fueron el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaca y Zacatecas. Solo 297 módulos continuaron brindando servicio de manera normal. Con el acuerdo alcanzado, el INE prevé restablecer la atención ciudadana en toda la República y reasignar las citas de las personas que no pudieron realizar sus trámites debido al paro laboral, lo cual implica una logística compleja de reprogramación.

Horizonte Presupuestal y Futuro Laboral

Más allá del incremento inmediato, el organismo electoral ha señalado que se buscará gestionar recursos adicionales en el presupuesto de 2028 para atender las necesidades del personal. Esta planificación a largo plazo busca asegurar la sostenibilidad de las mejoras salariales y laborales propuestas. La dirección del INE insiste en que la base del acuerdo actual es el 6 por ciento anunciado, pero mantiene la puerta abierta a revisiones futuras.

Blanca Yassahara Cruz García reafirmó que el compromiso con el personal es prioritario y que se utilizarán todas las herramientas administrativas para cumplir con las expectativas de los trabajadores. La reanudación de actividades este martes marca el fin inmediato de las controversias laborales, aunque el trabajo de gestión presupuestal continúa para posibles mejoras adicionales en los próximos años.