Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestan en CDMX por evaluaciones

El Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación se manifiesta en la CDMX contra la evaluación del desempeño de la Carrera Judicial por riesgo a su estabilidad laboral.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) protestan este viernes en calles de la Ciudad de México (CDMX). Desde las primeras horas de la jornada, integrantes del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación colocaron cadenas de manera simbólica en el edificio sede de San Lázaro.

De acuerdo con la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se prevé que los inconformes realicen protestas en diversas sedes del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en varias alcaldías, durante el transcurso del día. La movilización tiene como origen el rechazo a la aplicación de las nuevas evaluaciones de desempeño de la Carrera Judicial.

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Cómo funciona la evaluación del desempeño de la Carrera Judicial

El Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. El documento define la evaluación como un instrumento esencial del sistema de carrera judicial.

Según el propio acuerdo, la evaluación establece métodos objetivos para valorar, de manera cualitativa y cuantitativa, el cumplimiento individual y, en su caso, colectivo de las funciones asignadas a las personas servidoras públicas que realizan funciones jurisdiccionales. El proceso busca fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia.

El mismo texto indica que la evaluación servirá como base para la toma de decisiones en materia de reconocimiento, permanencia y, en su caso, separación de la carrera judicial. Asimismo, permitirá identificar necesidades de capacitación y desarrollo, así como promover la incorporación de mejores prácticas.

En una primera etapa, la evaluación tendrá carácter técnico y diagnóstico. Su objetivo será conocer con objetividad el estado de los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes del personal de carrera judicial, a partir de los cuales se identificarán fortalezas y áreas de oportunidad.

Posturas del sindicato frente al acuerdo del Órgano de Administración Judicial

El Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación rechaza la aplicación de las nuevas evaluaciones de desempeño. Sus integrantes advierten que el esquema podría afectar la estabilidad laboral de empleados con décadas de servicio.

La postura del sindicato se centra en el temor a que la evaluación derive en separaciones de personal con trayectoria prolongada. El acuerdo, por su parte, menciona como principios rectores la excelencia, el profesionalismo, la objetividad, la imparcialidad, la independencia, la antigüedad y la paridad de género.

El Órgano de Administración Judicial sostiene en el acuerdo publicado en el DOF que la evaluación es un diagnóstico orientado a la capacitación y la mejora continua. El sindicato, en cambio, cuestiona que ese diagnóstico pueda convertirse en un mecanismo que ponga en riesgo los empleos de los trabajadores.

Impacto laboral y próximos pasos de la evaluación

La protesta de este viernes afecta a trabajadores de distintas sedes del Poder Judicial de la Federación en la capital del país. Las manifestaciones se prevén en varias alcaldías, lo que podría generar movilizaciones simultáneas durante el día.

Para el personal de carrera judicial, la evaluación determinará aspectos como su reconocimiento, su permanencia y, en su caso, su separación. Por ello, el resultado del diagnóstico inicial tendrá consecuencias directas en la trayectoria profesional de quienes se someten al proceso.

Según el acuerdo, los resultados de la primera etapa diagnóstica servirán como insumo para decisiones informadas en materia de capacitación, profesionalización y mejora continua de la función jurisdiccional. Hasta el momento, la información disponible no precisa fechas adicionales para las siguientes fases del proceso.