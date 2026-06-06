Trabajadores del SoFi Stadium votan a favor de huelga antes de la Copa Mundial

El sindicato UNITE HERE Local 11 ha votado a favor de autorizar una huelga a una semana de que la selección de Estados Unidos juegue su primer partido de la Copa Mundial 2026. La empresa operadora del estadio, Legends Global, ha sido criticada por no tomar con seriedad las preocupaciones y demandas de los trabajadores.

El sindicato UNITE HERE Local 11, que representa a más de 2,000 trabajadores del SoFi Stadium, ha votado a favor de autorizar una huelga a una semana de que la selección de Estados Unidos juegue su primer partido de la Copa Mundial 2026 .

La empresa operadora del estadio, Legends Global, ha sido criticada por no tomar con seriedad las preocupaciones y demandas de los trabajadores. El sindicato exige remuneraciones que reflejen el verdadero costo de vida en Los Ángeles, incluyendo un pago extra por la Copa Mundial y otros grandes eventos. La empresa ha propuesto aumentos de unos 25 centavos, lo que ha sido calificado como un retroceso a 2006.

Los trabajadores del estadio han expresado su descontento y han manifestado su disposición a ir a huelga si no se les brinda el salario, la protección y el contrato que necesitan para mantener a sus familias. La Copa Mundial de la FIFA generará enormes ganancias, pero los trabajadores del estadio siguen luchando por el respeto y la seguridad básicos





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