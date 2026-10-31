Trabajos de remodelación en los estacionamientos del AICM y análisis de la demanda aérea global

El aeropuerto de la Ciudad de México anuncia cambios en los estacionamientos de sus terminales, mientras la IATA reporta fluctuaciones en la demanda y capacidad aérea a nivel mundial, especialmente en América Latina y Medio Oriente.

En medio de la puesta en marcha de la segunda fase de la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el organismo del AICM ha anunciado una serie de obras específicas enfocadas en el parque de estacionamientos de las terminales 1 y 2.

Obras en estacionamientos de Terminal 1 y 2

En la Terminal 1, se iniciará la renovación del sistema de seguridad del estacionamiento nacional con el objetivo de reforzar los controles de ingreso y salida de vehículos. Este proceso, programado para el mes de noviembre, provocará una reducción temporal y gradual en la capacidad de los espacios de estacionamiento, lo que obliga a los usuarios a planificar con antelación su llegada al aeropuerto.

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Como alternativa, las personas que usualmente se detienen en el estacionamiento nacional tendrán la opción de usar el estacionamiento internacional de la misma terminal cuando no haya disponibilidad. Por su parte, la Terminal 2 se embarca en la construcción de un nuevo parque con una capacidad total de 1.190 vehículos, obra que se prevé concluya el próximo año, conformando así la segunda etapa de la remodelación.

Además, a partir del 30 de octubre, el aeropuerto habilitará los dos estacionamientos de la glorieta exterior de la Terminal 2, con capacidad conjunta de 290 plazas, ofreciendo servicio gratuito a los pasajeros que cuenten con un pase de abordar vigente. El traslado entre los estacionamientos y la entrada de la terminal se realizará con autobuses del aeropuerto las 24 horas, con salidas cada 30 minutos.

Evolución de la demanda aérea global

No obstante, el AICM también ha informado sobre la evolución de la demanda aérea a nivel mundial y regional. Según datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la demanda de vuelos globalmente cayó un 0,5 % en septiembre, reflejando la debilidad de los mercados del Medio Oriente y Norteamérica. Cuando se excluye esa región, la demanda habría crecido un 0,3 %.

La capacidad global de asientos programados se mantiene alta, pero la tasa de crecimiento sigue siendo débil y muestra un desequilibrio notable entre regiones. Sólo en América Latina se observó un aumento interanual de la demanda del 8,2 %, mientras que en Medio Oriente la demanda descendió 7,5 %. Los factores de ocupación variaron: 83,2 % a nivel global, 86 % en Europa, 84 % en América Latina y 78 % en Medio Oriente.

Estos indicadores ponen de manifiesto la dinámica interregional del mercado aéreo, con una contracción notable en el corredor Medio Oriente‑Asia y ligeros mejoramientos en el transatlántico América‑Europa respecto a agosto. La incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los precios del petróleo siguen impidiendo una recuperación sólida de la demanda y la capacidad en la mayoría de los mercados.

Ajustes operativos del Aeropuerto de México

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa ajustando sus operaciones, tanto en el manejo de su infraestructura como en la comunicación a los pasajeros, con el fin de mitigar los efectos de las obras y asegurar la fluidez del tránsito aéreo.