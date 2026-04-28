Tragedia en Azcapotzalco: Familia de cuatro personas encontrada sin vida en su vivienda

Una familia compuesta por dos adultos y dos menores fue hallada sin vida en su hogar en la colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco. Las víctimas presentaban heridas por arma blanca y un mensaje fue encontrado en el lugar. Las autoridades investigan el caso mientras la comunidad se encuentra consternada.

CIUDAD DE MÉXICO. - Una trágica escena sacudió a la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco , cuando una familia compuesta por dos adultos y dos menores de edad fue hallada sin vida dentro de su vivienda ubicada en la calle Guanábana, esquina con Begonia.

Según los primeros informes, las víctimas —un hombre y una mujer de aproximadamente 47 años, así como dos adolescentes de 16 y 12 años— residían en la planta baja del inmueble. Sus cuerpos fueron descubiertos la tarde de este martes con evidentes heridas causadas por arma blanca. En el lugar también se encontró una cartulina con un mensaje, cuyo contenido las autoridades aún no han revelado.

Los vecinos de la zona relataron que durante la madrugada, alrededor de las 2:00 horas, escucharon gritos y una fuerte discusión provenientes del interior de la casa. A pesar de realizar llamadas de emergencia, denunciaron que no recibieron una respuesta inmediata.

'Se oían gritos muy fuertes, como si estuvieran peleando. Algunos vecinos marcamos, pero nunca llegó ninguna patrulla en ese momento', declaró un residente que prefirió mantener el anonimato. Otro habitante de la colonia mencionó que la familia era conocida por operar una farmacia en el área.

'Eran tranquilos, no se metían con nadie. Sí tenían su negocio aquí cerca, por eso sorprende todo esto', comentó. No fue hasta cerca de las 14:00 horas cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron al lugar tras un nuevo reporte. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que las cuatro personas ya no presentaban signos vitales.

La zona fue acordonada mientras peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con personal de investigación y del área de feminicidios, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

'Es algo que nunca había pasado aquí, estamos muy consternados. Nadie esperaba una tragedia así', expresó otro vecino. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. Mientras tanto, el inmueble permanece bajo resguardo policial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) ya inició las investigaciones correspondientes. La dependencia policiaca informó que tomó conocimiento de los hechos y dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes. Los oficiales están realizando entrevistas ciudadanas y analizando las cámaras de videovigilancia en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Este trágico suceso ha dejado a la comunidad en estado de shock, mientras se espera que las autoridades brinden más información sobre el caso





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