Tragedia en Carretera: Tres Hermanos Fallecen en Volcadura y sus Padres Luchan por la Vida

Una familia potosina sufrió una tragedia al volcar su camioneta en la carretera Matehuala-Saltillo. Tres hermanos menores perdieron la vida y sus padres se encuentran hospitalizados en estado delicado. La comunidad de Ahualulco del Sonido 13, de donde eran originarios, se une en el dolor.

Las autoridades confirmaron la trágica noticia: los tres menores de edad fallecidos en el accidente automovilístico en la carretera Matehuala-Saltillo, en Doctor Arroyo, eran hermanos. La familia Reyna Mendoza, compuesta por Gael, de 6 años, Ramiro, de 14, y Nancy Judith, de 16, perdió la vida en la volcadura de la camioneta en la que viajaban.

Sus padres, Aracely Mendoza Jaramillo y Ramiro Reyna, se encuentran actualmente hospitalizados en estado delicado en la Clínica 14 del IMSS en San Luis Potosí, luchando por recuperarse de las graves lesiones sufridas. El fatídico suceso tuvo lugar la mañana del martes, mientras la familia retornaba a su hogar después de disfrutar de unas vacaciones de Semana Santa en Montemorelos, Nuevo León. La comunidad entera se encuentra consternada por esta irreparable pérdida, y el dolor se extiende por todo el estado. \El accidente ocurrió cerca del mediodía en el kilómetro 65 de la carretera Matehuala-Saltillo. La camioneta Ford Explorer en la que viajaba la familia volcó, presuntamente debido a una falla mecánica, según las primeras investigaciones. El impacto fue devastador. Ramiro y Nancy Judith fallecieron en el lugar del accidente, mientras que Gael, el menor de los hermanos, perdió la vida mientras recibía atención médica en la clínica del IMSS en Matehuala. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por salvar la vida de los tres hermanos. Los padres, gravemente heridos, fueron trasladados de inmediato al hospital para recibir atención médica especializada. La noticia ha provocado una profunda tristeza en la comunidad de Ahualulco del Sonido 13, su ciudad de origen, donde la familia era muy querida y respetada. \La respuesta de la comunidad ante esta tragedia ha sido unánime. A través de las redes sociales, autoridades educativas y municipales, así como la ciudadanía en general, han expresado sus condolencias y lamentos por la pérdida de los tres hermanos. El Ayuntamiento de Ahualulco del Sonido 13 publicó una esquela en memoria de los menores, demostrando el profundo dolor que embarga al municipio. El Colegio de Bachilleres del Estado, donde Nancy Judith estudiaba, también se unió al duelo, compartiendo un mensaje de solidaridad y apoyo a la familia. La comunidad se ha volcado en brindar apoyo a los padres, organizando eventos de oración y recolectando fondos para cubrir los gastos funerarios y médicos. La tragedia ha unido a la comunidad en un momento de gran tristeza y ha puesto de manifiesto la solidaridad y el cariño que se profesan sus habitantes. Se espera que en los próximos días se realicen los servicios funerarios y se brinde todo el apoyo necesario a la familia en este difícil momento. El dolor de esta pérdida es inmenso y la comunidad se une para acompañar a los padres en su duelo





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