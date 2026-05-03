Tragedia en Centro de Detención: Fallece Inmigrante Cubano Bajo Custodia de ICE

Denny Adán González, un inmigrante cubano de 33 años, murió en el Centro de Detención de Stewart en Georgia. Su caso se suma a la creciente lista de fallecimientos bajo custodia de ICE, generando interrogantes sobre las condiciones de detención y la necesidad de una investigación exhaustiva.

La noche del 28 de abril se sumió en un silencio desgarrador una celda del Centro de Detención de Stewart, en Georgia. A las 22:25 horas, el personal penitenciario descubrió a Denny Adán González, un inmigrante cubano de 33 años, inconsciente.

Inmediatamente se desató una frenética carrera contra el tiempo. Se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la esperanza de revivirlo, mientras se solicitaba la intervención urgente de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del condado Webster. Los paramédicos llegaron rápidamente y continuaron los esfuerzos por restablecer su pulso, pero a las 23:11 horas, lamentablemente, todos los intentos resultaron infructuosos. Días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó oficialmente el fallecimiento de González.

Sin embargo, la historia de Denny Adán González es mucho más compleja y se remonta a varios años atrás, revelando un recorrido marcado por la incertidumbre, la detención y, finalmente, la tragedia. Según la información proporcionada por ICE, González había sido sometido a evaluaciones médicas de acuerdo con los protocolos establecidos, y la causa preliminar de su muerte se atribuyó a un presunto suicidio.

No obstante, ICE enfatiza que esta conclusión aún está sujeta a una investigación exhaustiva y en curso. Tras el trágico suceso, la Oficina de Operaciones de Detención y Expulsión (ERO) notificó de inmediato al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS, a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de ICE, a la Embajada de Cuba y a los familiares de González, brindándoles información sobre lo ocurrido.

El caso ha generado preocupación y ha puesto de relieve las condiciones de detención de los inmigrantes en Estados Unidos. La investigación busca determinar si se siguieron adecuadamente los protocolos de seguridad y si existieron factores que contribuyeron a la muerte de González. La transparencia en este proceso es crucial para garantizar la rendición de cuentas y prevenir futuras tragedias.

El recorrido de Denny Adán González hacia Estados Unidos comenzó en mayo de 2019, cuando ingresó al país a través de Hidalgo, Texas. Fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y declarado inadmisible. Posteriormente, se le realizó una evaluación de temor fundado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Tras recibir una notificación para comparecer ante un juez de inmigración, este ordenó su deportación a Cuba en diciembre de 2019.

González fue expulsado del país en enero de 2020. Sin embargo, su intento de buscar una nueva vida en Estados Unidos no terminó ahí. En abril de 2022, fue nuevamente interceptado por la Patrulla Fronteriza (USBP) en El Paso, Texas. En esta ocasión, fue liberado bajo supervisión, con la obligación de presentarse periódicamente ante ICE en Charlotte, Carolina del Norte, hasta septiembre de 2025.

Su situación legal se complicó aún más en diciembre de 2022, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg lo arrestó por cargos de agresión a una mujer y violencia doméstica. ICE emitió una orden de detención y, en enero de 2026, González fue trasladado al Centro de Detención de Stewart, donde permaneció recluido hasta su muerte, tres meses después.

Su caso, lamentablemente, se suma a una creciente lista de inmigrantes que han perdido la vida bajo la custodia de ICE. El fallecimiento de Denny Adán González no es un incidente aislado. Al 1 de mayo de 2026, ICE ha confirmado la muerte de al menos 18 personas bajo su custodia en lo que va del año.

Cada uno de estos casos queda registrado en los archivos oficiales con detalles precisos sobre horarios, siglas y procedimientos, marcando el final abrupto de una vida truncada. La alta cifra de muertes en centros de detención de inmigrantes ha generado críticas y llamados a una reforma del sistema de detención, exigiendo mejores condiciones de salud mental y física, así como una mayor supervisión y rendición de cuentas.

Organizaciones de derechos humanos y defensores de los inmigrantes han denunciado la falta de transparencia y la negligencia en algunos casos, instando a una investigación independiente y exhaustiva de cada muerte para determinar las causas y prevenir futuras tragedias. La muerte de Denny Adán González es un recordatorio doloroso de los riesgos y desafíos que enfrentan los inmigrantes en su búsqueda de una vida mejor y la necesidad urgente de abordar las deficiencias en el sistema de detención de inmigrantes





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