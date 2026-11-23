Carey Washington Vinson de 19 años murió tras ser alcanzado por un proyectil disparado desde fuera de su tienda en el río Blackwater, Escambia, Florida.

El joven Carey Washington Vinson, de 19 años, falleció trágicamente en el noroeste de Florida durante la noche del domingo. El incidente ocurrió mientras él y un grupo de amigos acampaban a orillas del río Blackwater en la región del Panhandle. Vinson descansaba dentro de su tienda de campaña cuando fue alcanzado por un disparo.

Detalles del disparo mortal en Florida

La bala que causó la muerte del adolescente ingresó desde el exterior del campamento. No existió ningún enfrentamiento interno entre los miembros del grupo, ya que el proyectil fue disparado por alguien fuera del área de acampada. Este hecho confirma que se trata de un caso de violencia aleatoria y no de un altercado entre los presentes.

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Identidad del padre y función pública

Joe Vinson, padre del fallecido, hizo pública la noticia el lunes a través de un mensaje publicado en Instagram. Es importante destacar que Joe Vinson es el primer comisionado sin afiliación partidista en la historia del condado de Escambia. Actualmente se desempeña como comisionado tras ser electo recientemente para ocupar este cargo público en la localidad.

Reacciones y estado de la investigación

En su publicación en redes sociales, Joe Vinson explicó que su hijo estaba con amigos en el río cuando la bala lo alcanzó dentro de la tienda. El comisionado aclaró que las autoridades llevan a cabo una investigación en curso sobre el suceso. Por el momento, no ha revelado detalles adicionales sobre la identidad de los sospechosos o la dinámica exacta del evento.

Gravedad de las lesiones recibidas

La información disponible indica que el disparo hirió al joven en la cabeza. Sin embargo, se debe precisar que este dato específico sobre la ubicación de la herida no proviene de ninguna autoridad oficial o reporte médico certificado. La gravedad de la lesión fue suficiente para causar la muerte inmediata o poco después del incidente nocturno.

Contexto geográfico y seguridad

El evento tuvo lugar en la región del Panhandle, en el noroeste del estado de Florida, una zona conocida por sus ríos y áreas naturales. La muerte de Carey Washington Vinson ha generado conmoción local debido a la naturaleza aleatoria del ataque. Las autoridades del condado de Escambia continúan sus averiguaciones para esclarecer quién disparó desde el exterior.