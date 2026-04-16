Tragedia en Hermosillo: Investigan aplicación de sueros vitamínicos que deja 8 muertos

La Fiscalía de Sonora investiga la aplicación de sueros vitamínicos en una clínica privada de Hermosillo, tras reportarse 11 casos de graves afectaciones a la salud, ocho de ellos fatales. Las autoridades federales y estatales colaboran en la búsqueda del médico responsable, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio culposo. Se presume contaminación bacteriana en los sueros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora sigue de cerca la investigación sobre la administración de sueros vitamínicos en una clínica particular de Hermosillo . La indagatoria se intensificó tras reportarse que varios pacientes experimentaron graves problemas de salud después de recibir el tratamiento por vía intravenosa. Hasta la fecha, se han identificado 11 casos, de los cuales, lamentablemente, ocho han resultado en fallecimiento.

La gravedad de la situación ha movilizado a las autoridades a nivel federal y estatal. El 16 de abril de 2026, el Gabinete de Seguridad federal comunicó el avance de las investigaciones por parte de la FGJE de Sonora. Se han llevado a cabo inspecciones y cateos en establecimientos relacionados con el caso, y las instituciones federales están colaborando activamente para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto responsable. Existe una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de homicidio culposo, derivado de presunta negligencia médica. La búsqueda de Jesús Maximiano 'N' El pasado 7 de abril de 2026, el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, anunció en conferencia de prensa que se estaba desplegando un operativo para localizar a Jesús Maximiano 'N', un médico general de 65 años, señalado como el principal responsable de la aplicación de las soluciones parenterales. El médico es investigado por homicidio culposo a raíz de mala praxis médica, lo que motivó a las autoridades sonorenses a emitir una alerta a nivel nacional y a notificar a sus contrapartes en Estados Unidos. Cronología de los hechos: La investigación se inició el 30 de marzo de 2026, tras el deceso de padre e hijo, Jesús y Sebastián, quienes se habían sometido al tratamiento con sueros vitamínicos en Hermosillo. Ambos fueron sepultados el 1 de abril, poco tiempo después de su lamentable fallecimiento. El fiscal Salas precisó que, desde ese momento, se activaron de inmediato los protocolos de investigación, con la participación de Servicios Periciales, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y autoridades de la Secretaría de Salud estatal. Al día siguiente, el 31 de marzo, se procedió a asegurar el establecimiento ubicado en la colonia Jesús García, lugar donde se administraron las sustancias. Se incautaron expedientes clínicos, medicamentos e insumos médicos, algunos de los cuales presentaban irregularidades evidentes. La Secretaría de Salud (SSa) emitió un comunicado el 4 de abril, reconociendo la notificación de más muertes presuntamente vinculadas a los sueros vitamínicos. La dependencia informó la activación inmediata de mecanismos de coordinación interinstitucional. La Dirección General de Epidemiología (DGE) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se mantuvieron en comunicación constante con las autoridades sanitarias de Sonora para dar seguimiento a la investigación y colaborar en las acciones necesarias. Se estaban llevando a cabo análisis técnicos y pruebas de laboratorio para determinar con precisión las causas de los fallecimientos y evaluar posibles riesgos sanitarios. El 7 de abril, durante la conferencia de prensa matutina, el titular de la SSa, David Kershenobich, reveló que los análisis de laboratorio practicados a algunos pacientes indicaban una posible contaminación bacteriana en los sueros. Se observaron cifras elevadas de glóbulos blancos y problemas de coagulación intravascular, fenómenos que se asocian a sepsis. Además, se estaba analizando la composición de los sueros, ya que no se trataba simplemente de una mezcla de vitaminas, y en algunos casos se publicitaban como 'células madre', lo cual fue desestimado. Por ello, se hizo un llamado a la población para que extreme precauciones en la administración de estos tratamientos y productos. El secretario de Salud confirmó que tanto el médico como la clínica contaban con licencia y autorización oficial para operar, pero las investigaciones apuntan a la presencia de contaminantes en los productos administrados. La investigación continúa, buscando determinar la responsabilidad y evitar que tragedias como esta se repitan





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