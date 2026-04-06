Tragedia en la Carretera 57: Accidente Vial Deja un Joven Muerto y Dos Heridos

Un fatal accidente automovilístico en la carretera federal 57, entre Ojo Caliente y Santa Cruz, resultó en la muerte de un joven y lesiones para otros dos. El suceso involucró una camioneta Ford Ranger que se volcó tras perder el control. Las autoridades investigan las causas, incluyendo la posibilidad de somnolencia al volante y exceso de velocidad.

El trágico vuelco de una camioneta en la carretera federal 57, en el tramo Ojo Caliente–Santa Cruz, ha cobrado la vida de un joven y dejado a dos más heridos la tarde de este lunes. El suceso tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas, cuando una camioneta Ford Ranger, proveniente del estado de Nuevo León , transitaba con destino a su lugar de origen por la carretera conocida como Carbonera. En el vehículo viajaban Carlos Damián N., de 21 años; Diego N., de 19; y Juan Ángel N.

, de 14, quienes ya habían rebasado la zona de Los Chorros.\A la altura del kilómetro 6+500, el conductor perdió el control del automóvil, se salió de la vía asfáltica y la camioneta terminó volcada sobre su techo, después de dar varias vueltas. Los conductores que transitaban por la zona alertaron a las autoridades a través del número de emergencia 911, lo que desencadenó la movilización de paramédicos de Capufe y elementos de Protección Civil de Arteaga, quienes proporcionaron asistencia a los ocupantes. \Dos de los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de Saltillo; no obstante, Diego González, quien fue atendido por personal de Capufe y trasladado de inmediato a un centro hospitalario, perdió la vida poco después de ingresar al Hospital General, debido a las graves lesiones que sufrió. Según las primeras investigaciones, el conductor podría haber perdido el control después de quedarse dormido al volante, aunque no se descarta que el exceso de velocidad también haya sido un factor contribuyente. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y lo remitieron al Ministerio Público, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones pertinentes





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