Tragedia en la Presa de la Amistad: Dos Fallecidos en Expedición de Kayakismo

Un subdirector de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y un joven de 17 años murieron ahogados durante una expedición de kayakismo en la Presa de la Amistad, debido a una fuerte corriente que volcó varias embarcaciones. Las autoridades confirman que se trató de un accidente.

Una tragedia sacudió a una expedición de kayakismo en la Presa de la Amistad, resultando en el fallecimiento de dos personas: Roberto Enríquez de la Garza, reconocido subdirector técnico de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y José Ortiz, un joven de tan solo 17 años.

El incidente, según las primeras investigaciones, fue provocado por una repentina y poderosa corriente que tomó por sorpresa al grupo de aproximadamente 20 participantes, ocasionando que varios kayaks se volcaran en las aguas del embalse. La situación se tornó crítica cuando Enríquez de la Garza, demostrando un acto de valentía y responsabilidad, notó que el kayak de José Ortiz había sido afectado por la corriente y se encontraba en peligro.

En un intento por auxiliar al joven, Enríquez de la Garza se dirigió hacia él, pero lamentablemente, ambos perecieron ahogados en medio del caos. Las autoridades competentes, tras una exhaustiva recolección de testimonios y evidencias, han confirmado que se trató de un desafortunado accidente, descartando la existencia de indicios de actividad criminal o la necesidad de una investigación penal.

No se ha presentado ninguna denuncia formal relacionada con el suceso, lo que refuerza la conclusión de que fue un evento imprevisto y trágico. La comunidad del kayakismo y las organizaciones involucradas en la expedición han expresado su profundo dolor y consternación ante la pérdida de Enríquez de la Garza y Ortiz. A través de redes sociales, numerosos participantes y organizadores han compartido relatos conmovedores sobre los esfuerzos realizados para evitar la tragedia.

Estos testimonios resaltan la rapidez con la que la corriente se intensificó y la dificultad de mantener el control de los kayaks en esas condiciones adversas. Se describe un ambiente de confusión y desesperación mientras los participantes intentaban rescatar a sus compañeros y llegar a un lugar seguro. A pesar de los esfuerzos, la fuerza de la corriente y la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos impidieron un desenlace más favorable.

La Presa de la Amistad, conocida por su belleza escénica y sus oportunidades para actividades acuáticas, se ha convertido en el escenario de este lamentable incidente que ha dejado una profunda huella en la región. Las autoridades locales han reiterado la importancia de tomar precauciones de seguridad al practicar deportes acuáticos, especialmente en embalses donde las condiciones climáticas y las corrientes pueden cambiar rápidamente.

Se recomienda a los navegantes estar atentos a los pronósticos del tiempo, utilizar equipo de seguridad adecuado, como chalecos salvavidas, y evitar navegar en condiciones peligrosas. Roberto Enríquez de la Garza era una figura respetada en el ámbito de la gestión de recursos hídricos, reconocido por su dedicación y profesionalismo en la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

Su repentina partida ha generado un gran impacto en sus colegas y amigos, quienes lo describen como un hombre comprometido con su trabajo y con un profundo sentido de responsabilidad. José Ortiz, por su parte, era un joven lleno de vida y entusiasmo, con un futuro prometedor por delante. Su muerte prematura ha causado un profundo dolor en su familia y amigos, quienes lo recuerdan como un chico alegre, amable y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

Este trágico incidente sirve como un recordatorio de los riesgos inherentes a las actividades acuáticas y la importancia de la prevención y la seguridad. Las autoridades continúan trabajando en la recopilación de información adicional para comprender mejor las circunstancias que llevaron a la tragedia y tomar medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Se espera que se realicen evaluaciones de seguridad en la Presa de la Amistad para identificar posibles riesgos y mejorar las medidas de protección para los navegantes. La comunidad local se une en el duelo y ofrece sus condolencias a las familias de las víctimas, brindándoles apoyo y consuelo en estos momentos difíciles





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