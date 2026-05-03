Tragedia en Monte Gordo: joven de 17 años desaparece arrastrado por corrientes marinas

Un adolescente de 17 años desapareció tras ser arrastrado por fuertes corrientes en la playa de Monte Gordo, Veracruz. Las autoridades buscan al joven en medio de condiciones marinas peligrosas causadas por un frente frío.

Un trágico incidente sacudió la tarde del sábado en la zona turística de Monte Gordo , en Veracruz , cuando un joven de 17 años, identificado como Ángel Alberto Sánchez Carmona, desapareció tras ser arrastrado por las poderosas corrientes del mar.

Lo que debía ser un fin de semana de descanso para las familias se convirtió en una pesadilla ante los ojos de sus seres queridos y otros bañistas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando se recibió el reporte de un posible ahogamiento en la zona. Testigos presenciales indicaron que el adolescente, originario del Estado de México, ingresó al agua pero fue rápidamente dominado por el oleaje y las corrientes de retorno, que lo arrastraron mar adentro.

A pesar de la rápida respuesta de los equipos de rescate, al llegar al lugar ya no se tuvo contacto visual con la víctima, quien fue perdida de vista debido a las condiciones adversas del mar. El incidente se produjo en un momento crítico para la navegación y el uso de las playas en la costa veracruzana, ya que el paso de un frente frío por la región ha generado mar picado, oleaje de gran altura y fuertes corrientes de arrastre provocadas por el viento del Norte.

Estas condiciones hacen que las actividades recreativas en el agua sean extremadamente peligrosas y no recomendables. Las autoridades de Protección Civil ya habían emitido advertencias sobre los riesgos de ingresar al mar bajo estas circunstancias, que pueden ser engañosas para los turistas que no están familiarizados con el comportamiento del Golfo de México.

En el lugar se encontraban los padres del joven, Ángel Alberto Sánchez Hernández, de 42 años, y Leticia Carmona Gutiérrez, de 38 años, ambos originarios del Estado de México, quienes aguardan ansiosos noticias sobre las labores de búsqueda. Mientras tanto, las autoridades continúan con los esfuerzos para localizar al adolescente, aunque las condiciones climáticas adversas complican las operaciones.

Este trágico suceso sirve como un recordatorio de la importancia de respetar las advertencias de seguridad y tomar precauciones al disfrutar de las playas, especialmente en épocas de mal tiempo. La comunidad local y los turistas se mantienen en alerta, esperando que se encuentre al joven con vida y se pueda dar un cierre a esta angustiosa situación





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