Tragedia en Querétaro: Accidente ferroviario deja fallecidos y vialidad cerrada

Un tren colisionó con una pipa de combustible en la carretera estatal 100, a la altura de Puente de Viborillas, provocando una explosión y el cierre total de la vialidad. Se reportan dos fallecidos y un lesionado.

Un trágico accidente ferroviario ha ocurrido en Querétaro , específicamente en la carretera estatal 100 a la altura de Puente de Viborillas, involucrando un tren y una pipa de combustible.

El incidente, confirmado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, resultó en una fuerte explosión que movilizó a cuerpos de emergencia de múltiples municipios, incluyendo El Marqués y Colón. La vialidad se encuentra totalmente cerrada al tráfico vehicular, y las autoridades instan a la población a evitar la zona y seguir las indicaciones oficiales.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, detalló que el siniestro se originó por la colisión entre el tren y la unidad de carga, desencadenando la explosión. Las labores de emergencia se llevan a cabo de manera coordinada por elementos de la Policía Estatal, corporaciones municipales de seguridad y movilidad, Protección Civil estatal y servicios aéreos. La prioridad actual es controlar la emergencia, asegurar la zona y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Lamentablemente, el accidente ha cobrado la vida de dos personas que viajaban en una camioneta, y una tercera persona, el chofer de la pipa, resultó herida de gravedad. El paciente lesionado está recibiendo atención prehospitalaria y será trasladado vía aérea por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para recibir atención especializada. La circulación en la zona permanece extremadamente lenta debido a las operaciones de rescate y control de la emergencia, lo que genera importantes retrasos para los automovilistas.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y hasta el momento no han revelado las identidades de las víctimas. Se solicita a la población extremar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar mayores inconvenientes. La magnitud de la explosión y la naturaleza del material involucrado, combustible, han complicado las tareas de los cuerpos de emergencia, quienes trabajan arduamente para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de la población.

La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las corporaciones de emergencia ha sido fundamental para atender la situación de manera eficiente y brindar la asistencia necesaria a las víctimas. Se espera que la carretera estatal 100 permanezca cerrada por varias horas mientras se realizan las labores de limpieza y se evalúan los daños en la infraestructura.

La explosión ha generado preocupación entre los habitantes de las comunidades cercanas, quienes han sido informados sobre las medidas de seguridad y las precauciones que deben tomar. Las autoridades han establecido un perímetro de seguridad alrededor de la zona del accidente para evitar el acceso de personas no autorizadas y garantizar la integridad de los equipos de emergencia.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación para conocer las actualizaciones sobre la situación y las rutas alternativas disponibles. El impacto de este accidente ferroviario se extiende más allá de las pérdidas humanas y materiales, generando un impacto emocional en las familias de las víctimas y en la comunidad en general.

Se espera que las investigaciones arrojen luz sobre las causas del accidente y permitan implementar medidas preventivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La seguridad en el transporte de combustible es una prioridad para las autoridades, quienes han intensificado los controles y las inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.

Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la prevención de riesgos y la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en el sector ferroviario y en el transporte de materiales peligrosos. La colaboración entre las empresas ferroviarias, las autoridades gubernamentales y los cuerpos de emergencia es fundamental para garantizar la seguridad de las operaciones y proteger a la población





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