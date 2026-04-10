Tragedia en San Martín de Porres: Un Niño de 8 Años Muere Presuntamente a Manos de su Padrastro

Un niño de 8 años, Mateo, perdió la vida en su hogar en la colonia San Martín de Porres, presuntamente a manos de su padrastro. La comunidad exige justicia por este atroz crimen, mientras las autoridades investigan.

La violencia intrafamiliar se ha cobrado una nueva y dolorosa víctima. Mateo, un niño de tan solo 8 años de edad, perdió la vida trágicamente dentro de su hogar, ubicado en la colonia San Martín de Porres. Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto responsable de este horrendo crimen sería su padrastro. Mateo, quien cursaba el tercer grado de primaria y era reconocido por su alegría y su estrecha relación con su madre, compartía su vida con ella, Edith Merino, y su hermana.

Después del fallecimiento de su padre biológico, Edith se dedicó incansablemente a trabajar para mantener a sus hijos. Lamentablemente, su pareja actual, identificado como Carlos “N”, mantenía una relación caracterizada por constantes episodios de violencia doméstica, presuntamente exacerbados por problemas de adicción. Los testimonios de los vecinos indican que el sujeto, al parecer, había agredido a los menores en múltiples ocasiones, sembrando el terror y la zozobra en el vecindario.\El fatídico suceso tuvo lugar la tarde del jueves, alrededor de las 17:30 horas, en el domicilio situado en el número 19 de la calle Francisco I. Madero, a espaldas del mercado de la colonia. Según el relato desgarrador de la madre, al regresar a casa antes de lo habitual de su trabajo, encontró a Mateo envuelto en sábanas y al presunto agresor bajo los efectos de alguna sustancia. Al intentar socorrer a su hijo, descubrió con horror que ya no presentaba signos vitales y que tenía una herida en el cuello, aparentemente causada por un objeto punzocortante. Tras el hallazgo, el presunto responsable intentó escapar del lugar; sin embargo, los gritos desesperados de la madre alertaron a los vecinos, quienes activaron la alarma vecinal y lograron retener al sujeto hasta la llegada de las autoridades. La comunidad, consternada y llena de rabia, intentó linchar al agresor, pero la rápida intervención de los elementos de la policía municipal impidió la agresión, procediendo a su detención y posterior traslado al Ministerio Público. La escena del crimen fue acordonada y resguardada por las autoridades, a la espera del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.\Este viernes, la calle Francisco I. Madero permaneció en un silencio sepulcral, impregnada de consternación entre los vecinos. El domicilio donde ocurrió la tragedia sigue asegurado, mientras que en el patio se colocó una lona para velar al pequeño Mateo, cuyo cuerpo será entregado a sus familiares en el transcurso de la tarde. Familiares, amigos y vecinos, unidos en el dolor y la indignación, claman por justicia para Mateo, exigiendo que este crimen atroz no quede impune y que el responsable pague por sus actos. La comunidad entera se encuentra de luto, recordando a Mateo como un niño lleno de vida, arrebatado cruelmente de este mundo por la violencia que, una vez más, ha destrozado una familia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con las investigaciones para asegurar que este crimen no quede impune, buscando que se haga justicia por Mateo y se le de consuelo a su madre y familiares





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