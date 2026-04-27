Tragedia en Sinaloa: Hallan sin vida al último minero atrapado en la mina Santa Fe

Después de 33 días de búsqueda, se confirma la muerte de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, el último trabajador atrapado tras el derrumbe de la presa de jales en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. Las autoridades concluyen las operaciones de rescate y ofrecen apoyo a las familias afectadas.

Ciudad de México, México – Tras un arduo mes de incansables labores de rescate, las autoridades mexicanas han confirmado la trágica noticia del hallazgo sin vida del último trabajador que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa .

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, un minero de 54 años, fue localizado a las 2:15 horas de la mañana, después de 33 días ininterrumpidos de operaciones de rescate en la zona del siniestro. Este lamentable desenlace marca el fin oficial de las operaciones de búsqueda y rescate, poniendo un punto final a una angustiante espera para las familias y a una intensa movilización de recursos a nivel nacional.

El derrumbe que desencadenó esta tragedia ocurrió el pasado 25 de marzo alrededor de las 15:00 horas, cuando una presa de jales, una estructura utilizada para almacenar los residuos generados durante el proceso de extracción minera, colapsó dentro del complejo minero Santa Fe. En el momento del accidente, se encontraban trabajando en la mina un total de 25 personas. Afortunadamente, 21 de ellos lograron escapar por sus propios medios, sin sufrir lesiones graves.

Sin embargo, cuatro mineros quedaron atrapados bajo los escombros, dando inicio a una carrera contrarreloj para intentar rescatarlos con vida. Las labores de rescate se caracterizaron por su complejidad y por los riesgos inherentes a la inestabilidad del terreno, lo que dificultó enormemente el acceso a los trabajadores atrapados. A pesar de las adversidades, los equipos de rescate trabajaron sin descanso, utilizando maquinaria pesada y técnicas especializadas para remover los escombros y buscar señales de vida.

A lo largo de las semanas siguientes, las labores de rescate lograron resultados agridulces. Dos de los mineros atrapados fueron rescatados con vida: José Alejandro Cástulo Colín, quien fue localizado el 29 de marzo, y Francisco Zapata Nájera, encontrado el 7 de abril. Estos rescates fueron recibidos con gran alegría y esperanza, pero la tragedia continuó desarrollándose. El 8 de abril, se recuperó el cuerpo sin vida de Abraham Aguilera Aguilera, sumando una nueva víctima al siniestro.

Con el hallazgo del cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, se confirma la muerte de los cuatro mineros atrapados, poniendo fin a las esperanzas de un rescate milagroso. Las autoridades federales y estatales han expresado sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y han reiterado su compromiso de brindarles el apoyo institucional necesario para afrontar este difícil momento.

El estado de Sinaloa, uno de los principales productores de minerales en México, lamenta profundamente esta tragedia que ha conmocionado a la comunidad minera y a la sociedad en general. La actividad minera representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto nacional, superando el 2% según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, lo que subraya la importancia económica de este sector y la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores en las minas





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