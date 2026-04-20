Tragedia en Teotihuacán: Ataque armado en la Pirámide de la Luna deja una turista fallecida

Un ataque armado en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán resultó en la muerte de una ciudadana canadiense y el suicidio del agresor, quien portaba armas y simbología extremista.

El sitio arqueológico de Teotihuacán , una de las joyas más preciadas del patrimonio cultural de México, fue escenario de una tragedia sin precedentes durante este lunes 20 de abril. Un individuo, cuya identidad ha sido confirmada como un ciudadano mexicano residente en la capital del país, protagonizó un ataque armado desde la parte superior de la icónica Pirámide de la Luna, sembrando el pánico entre cientos de turistas nacionales y extranjeros que recorrían el recinto histórico.

Según los testimonios y los videos captados por los presentes, el sujeto, quien vestía una camisa de cuadros, pantalones oscuros y cubrebocas, abrió fuego de manera indiscriminada contra los visitantes que ascendían al basamento. En medio del caos generado, una turista de nacionalidad canadiense perdió la vida debido al impacto de las balas, a pesar de los esfuerzos inmediatos del personal de la Cruz Roja por salvarla. El agresor, al ver frustrada su huida tras el ataque, optó por quitarse la vida en la misma estructura piramidal. Tras el suceso, se revelaron detalles inquietantes sobre el perfil del atacante. Información difundida por la periodista Azucena Uresti indica que el sujeto portaba un arma de cacería, un cuchillo y una cantidad considerable de cartuchos útiles. Además, elementos de seguridad hallaron entre sus pertenencias objetos con referencias a la extinta Unión Soviética y vestimenta con la leyenda Natural Selection, frase que evoca la masacre perpetrada en la escuela de Columbine en 1999 por Eric Harris. Este perfil sugiere una planificación premeditada y una influencia ideológica radical, lo cual ha encendido las alarmas sobre los protocolos de seguridad en los sitios arqueológicos más importantes del país, que hasta ahora se consideraban espacios seguros y vigilados para el turismo internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó de manera inmediata al Gabinete de Seguridad para realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos y esclarecer los motivos detrás de este ataque. Desde el Poder Ejecutivo se ha reiterado el compromiso de colaborar estrechamente con la Embajada de Canadá para brindar asistencia consular y apoyo total a los familiares de la víctima mortal y a los heridos, quienes resultaron lesionados ya sea por el ataque directo o por las caídas sufridas durante la estampida humana provocada por el pánico. Personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura se movilizó al sitio para coordinar con las autoridades locales, mientras se revisan los controles de acceso al complejo arqueológico. La sociedad mexicana se encuentra consternada por la violencia en un espacio que representa la identidad nacional, exigiendo respuestas sobre cómo un sujeto pudo ingresar armado hasta la cima de uno de los templos más emblemáticos de Mesoamérica





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