Tragedia en Teotihuacán: Tiroteo en la Pirámide de la Luna deja víctimas mortales y varios heridos

Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán resultó en la muerte de una turista canadiense y el agresor, además de múltiples heridos de diversas nacionalidades, activando un operativo de seguridad masivo.

Un trágico incidente sacudió la tranquilidad de la emblemática zona arqueológica de Teotihuacán este lunes, cuando un tiroteo en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna dejó un saldo inicial de dos personas fallecidas, incluyendo a una turista de nacionalidad canadiense y al presunto atacante.

Según los reportes preliminares proporcionados por el gabinete de seguridad a través de sus canales oficiales, el agresor abrió fuego contra los visitantes que recorrían el sitio histórico y, tras consumar el ataque, decidió quitarse la vida en el lugar. Las autoridades encontraron en la escena un arma de fuego, un arma blanca y diversos cartuchos útiles, elementos que ya están siendo procesados por los peritos de la fiscalía estatal para integrar la carpeta de investigación correspondiente. El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, confirmó que el evento dejó un saldo total de varios lesionados de diversas nacionalidades, entre ellos ciudadanos colombianos, rusos y canadienses, quienes fueron trasladados de emergencia a centros de salud cercanos, incluyendo el Hospital General de Axapusco del IMSS Bienestar. Los reportes médicos indican una situación compleja: cuatro personas presentan heridas de proyectil de arma de fuego, mientras que otras víctimas sufrieron fracturas, esguinces y cuadros severos de crisis de ansiedad debido a la estampida humana que se generó tras las detonaciones. Entre los afectados se reportó incluso a un menor de edad, lo que ha elevado la indignación y la preocupación por la seguridad en uno de los puntos turísticos más visitados de México. La evacuación de emergencia provocó que al menos quince personas resultaran con lesiones adicionales al intentar huir despavoridas de la segunda plataforma de la estructura arqueológica de 45 metros de altura. La respuesta gubernamental fue inmediata, desplegándose un robusto dispositivo de seguridad en el que participan elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la policía estatal y las fuerzas municipales, con el objetivo de asegurar el perímetro y descartar la presencia de posibles cómplices o amenazas latentes. La zona arqueológica fue desalojada en su totalidad y permanece cerrada al público mientras las autoridades federales, incluyendo la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), colaboran estrechamente con las fiscalías para esclarecer la mecánica de los hechos. Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, expresó sus condolencias y se comprometió a brindar acompañamiento directo a las familias de las víctimas, subrayando que se mantendrá informada a la opinión pública conforme avancen las diligencias ministeriales en este emblemático sitio declarado Patrimonio de la Humanidad





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