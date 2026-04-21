Tragedia en Teotihuacán: Tiroteo en la Pirámide de la Luna deja dos muertos y trece heridos

Un ataque armado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán termina con la vida de dos turistas y deja a trece personas lesionadas, incluyendo a un menor de edad. Autoridades investigan los protocolos de seguridad tras este suceso en el sitio Patrimonio Mundial.

La tranquilidad histórica de la Zona Arqueológica de Teotihuacán se vio brutalmente interrumpida esta mañana a las 11:19 horas, cuando un individuo armado irrumpió en el primer nivel de la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los turistas presentes. El ataque, que ha dejado una profunda conmoción a nivel nacional e internacional, resultó en el fallecimiento de dos personas y dejó a otros trece visitantes con heridas de diversa consideración.

De acuerdo con los informes preliminares y los videos que circulan en redes sociales, el atacante, tras ejecutar las detonaciones que provocaron el pánico y la estampida de los asistentes, se quitó la vida en el lugar. Entre las víctimas fatales se ha confirmado la identidad de una turista de nacionalidad canadiense, mientras que el grupo de heridos incluye a personas de diversas nacionalidades, entre ellas ciudadanos de Colombia, Brasil, Rusia y Estados Unidos, destacando el caso de un menor de tan solo seis años que se encuentra recibiendo atención médica especializada bajo el esquema del IMSS-Bienestar. Este trágico suceso ocurre apenas unos meses después de que las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) decidieran reabrir parcialmente el acceso al primer nivel de la Pirámide de la Luna el pasado 19 de mayo de 2025. Tras permanecer cerrada durante cinco años debido a trabajos de conservación, la estructura buscaba recuperar su esplendor turístico. Teotihuacán, sitio donde fueron creados los dioses, es una joya arquitectónica construida entre los siglos I y VII, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial desde 1987. La pirámide, situada en el extremo norte de la Calzada de los Muertos, es un símbolo de la ingeniería mesoamericana rodeada de altares que representan los ejes del universo. La infraestructura de seguridad del recinto, aunque teóricamente supervisada por la Dirección de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural del INAH, queda ahora bajo un severo escrutinio público tras este incidente de violencia que pone en duda los protocolos actuales de protección para los miles de visitantes que recorren este recinto emblemático diariamente. Ante la gravedad de la situación, las autoridades mexicanas han activado todos los protocolos de emergencia y comunicación diplomática. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que mantiene un contacto estrecho y permanente con la embajada de Canadá para brindar asistencia consular a los afectados y familiares. Por su parte, la Secretaría de Cultura ha manifestado que se trasladará personalmente a la zona arqueológica para coordinar los esfuerzos de atención integral con las diversas instancias gubernamentales. El impacto de este evento no solo es humano, sino también cultural, al mancillar un espacio diseñado para la paz, el ritual y el encuentro histórico. Mientras la zona permanece bajo investigación forense y militar, queda pendiente determinar cómo un agresor pudo vulnerar los perímetros de seguridad con un arma de fuego en un espacio protegido, lo cual exigirá una revisión profunda de las políticas de vigilancia y control de acceso en todas las zonas arqueológicas del país para prevenir que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse en los tesoros arqueológicos de México





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