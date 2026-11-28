Un año después de la explosión ilegal en Pesquería que cobró cuatro vidas, las familias siguen sin reparación integral ni justicia de la FGR por falta de avances.

Un aniversario标记 marca la profunda cicatriz emocional y material que dejó la detonación de pirotecnia ilegal en la colonia Los Olmos, municipio de Pesquería, Nuevo León. El desastre ocurrió específicamente el 28 de noviembre de 2025, cuando una casa ubicada en el domicilio número 510 de la calle Olmo Siberiano sufrió una violenta explosión. Este incidente trágico no solo interrumpió la tranquilidad del vecindario, sino que cobró la vida de cuatro personas y dejó heridas graves a otras seis, alterando permanentemente la estructura social y física de la comunidad.

Detalles de la Explosion y Victimas Identificadas

La investigación inicial determinó que la fuente de la catástrofe fue el almacenamiento clandestino de material pirotécnico dentro de la residencia propiedad de Pedro Oziel Macías Jiménez. El dueño de la vivienda, de aproximadamente 40 años de edad, falleció en el mismo sitio del estallido. La onda expansiva fue tan potente que afectó gravemente a familiares y vecinos cercanos, incluyendo a sus dos hijas adolescentes: Ingrid Dannai Macías Ruíz y Daira Ximena García Zapata, ambas de 15 años, quienes murieron días después en el hospital a causa de las quemaduras sufridas.

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Además de la familia directa del responsable, la explosión cobró la vida de Anastacia Rodríguez de León, una mujer de 75 años que se encontraba visitando a su hija. Los rescatistas localizaron su cuerpo sin vida bajo los escombros de una casa contigua al domicilio siniestrado. La fuerza del impacto físico desplazó tierra, rompió vidrios y derribó puertas en un radio considerable, evidenciando la peligrosidad del almacenamiento ilegal en zonas residenciales densamente pobladas.

Impacto Estructural en la Calle Olmo Siberiano

Las consecuencias físicas del siniestro transformaron drásticamente el paisaje urbano de la calle Olmo Siberiano. Se registraron daños a más de 50 casas en la vecindad inmediata, con afectaciones que variaron desde ventanas rotas hasta daños estructurales más severos. En el lugar exacto donde se alzaban tres viviendas, incluyendo la del almacenista, hoy existe un espacio vacío cubierto de maleza y escombros, un recordatorio permanente de la tragedia que ocurrió hace un año.

Las autoridades del municipio han realizado trabajos de reparación básica, colocando ventanas y puertas nuevas en los inmuebles afectados. Casos específicos, como el de la señora Érika, cuya residencia se ubica frente a la zona del siniestro, muestran que las casas con daños estructurales fueron restauradas. Sin embargo, la reconstrucción completa del hogar sigue pendiente para muchas familias, quienes han tenido que adquirir mobiliario y electrodomésticos con la ayuda económica de familiares y amigos, ya que los fondos oficiales no han sido suficientes para cubrir todas las pérdidas.

Insuficiencia de Apoyo y Falta de Justicia

Más allá de los daños materiales, persiste un profundo vacío en el apoyo psicosocial y económico otorgado a los sobrevivientes. La señora Érika destacó que, aunque las autoridades ofrecieron asistencia en múltiples aspectos, prometieron ayudas que nunca cumplieron en su totalidad. Un punto crítico es la falta de acompañamiento emocional; los vecinos permanecen con un temor constante a que un hecho similar se repita y pierdan nuevamente su patrimonio, sintiéndose desprotegidos ante la inseguridad derivada de estas actividades ilegales.

La incertidumbre también ronda el futuro habitacional de los afectados. Sobre las viviendas que desaparecieron por completo, la institución Infonavit no ha proporcionado información clara ni confirmaciones sobre si se han pagado en su totalidad las indemnizaciones a los dueños de los inmuebles destruidos. Esta falta de transparencia agrava la situación de vulnerabilidad de los residentes, quienes esperan soluciones concretas que vayan más allá de la reparación superficial de fachadas.

Impunidad y Retrasos en la Investigacion de la FGR

El caso quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que el almacenamiento de explosivos constituye un delito regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A pesar del tiempo transcurrido desde el 28 de noviembre de 2025, las autoridades federales no han dado avances significativos en la investigación. La ausencia de resultados ha generado frustración en la comunidad, donde aún se pueden ver velas y ofrendas en el sitio del accidente, símbolos de duelo que reflejan la espera indefinida por justicia y closure para las familias de las cuatro víctimas fatales.