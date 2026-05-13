Trama de noticias importante en Estados Unidos y México

Ambos noticias importantes en Estados Unidos y México. Los investigadores confirman conexiones entre Maru Campos y Morena en Chihuahua tras el anuncio de jue�íto político y aseguran que el prófugo no esconde nada, mientras que una extorsionadora vinculada a proceso en Álvaro Obregón se dedicaba a exigir a comerciantes y incluso a instituciones debido a robos agravados y consumo de alcohol y drogas en la vía pública.

Ambos cuentan con previos ingresos al sistema penitenciario Responden Maru Campos a Morena tras anuncio de juicio político en Chihuahua; ‘no tenemos nada que ocultar’, dice CNN.

La liga de una explosión en Tecámac, en la que murieron dos del Cártel de Sinaloa, a la CIA. Harfuch rechaza versión El Titán: Fisicoculturista que pasó por Tigres, Atlante y Puebla hasta llegar al Cártel del Noreste; está vinculado a huachicollaboradores al lugar, una mujer de 70 años de edad refirió que la Alcaldía Álvaro Obregón despliega operativo por lluvias; retira 18 toneladas de basura de la Presa Río Becerra.

Extorsionadora vinculada a proceso en Álvaro Obregón; amenazaba a comerciante de la Ciudad de México por robo agravado y cinco presentaciones ante un juez cívico por consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes en la vía pública





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