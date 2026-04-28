Trampa Estructural para el Campo Mexicano: Dependencia y Vulnerabilidad ante Precios Internacionales

El sector agrícola mexicano enfrenta una creciente dependencia de las importaciones y la volatilidad de los precios internacionales, especialmente del maíz, debido a la falta de políticas de apoyo efectivas y la ausencia de mecanismos de protección adecuados. La situación pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria y la estabilidad económica del país.

El sector agrícola mexicano se encuentra atrapado en una situación estructuralmente desfavorable, donde los precios de los productos básicos, como el maíz , están determinados por factores externos, principalmente por las fluctuaciones en los mercados de futuros de Chicago.

A pesar de los breves momentos de alivio cuando los precios internacionales aumentan, esta mejora resulta efímera, ya que la dependencia de las importaciones y la falta de mecanismos de protección adecuados dejan a los productores nacionales vulnerables a las presiones del mercado global. La ausencia de índices de precios propios agrava la situación, colocando al maíz blanco nacional en una desventaja competitiva frente al maíz amarillo comercializado en Chicago.

Los instrumentos de cobertura existentes, aunque disponibles, son inaccesibles para la mayoría de los agricultores debido a la falta de conocimientos financieros, capital y apoyo técnico. Esta situación expone a los productores a un riesgo de mercado significativo, donde factores geopolíticos, la producción global y las políticas monetarias pueden afectar drásticamente sus márgenes de ganancia en cuestión de días.

Cuando los precios suben debido a la especulación, los productores no siempre se benefician, mientras que cuando bajan, absorben completamente las pérdidas, exacerbadas por el aumento de los costos de producción. La respuesta del gobierno a esta crisis ha sido considerada insuficiente e incluso contraproducente en algunos casos.

La negativa a proporcionar subsidios adicionales y el mantenimiento de los precios de garantía por debajo de los niveles solicitados por los productores, quienes demandan 7,200 pesos por tonelada para cubrir sus costos, han generado frustración y dificultades en la comercialización. Millones de toneladas de maíz permanecen sin vender en regiones clave como el Bajío, Sinaloa y Chihuahua, debido a los retrasos en los apoyos gubernamentales, lo que aumenta la presión sobre los precios y dificulta la capacidad de los agricultores para obtener ganancias.

El almacenamiento de grano en espera de mejores condiciones no solo implica la pérdida de tiempo, sino también costos adicionales de almacenamiento, la disminución de la liquidez y el aumento del endeudamiento. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señala que la falta de certeza en los apoyos al campo refleja una falla institucional con consecuencias macroeconómicas significativas.

Al cierre de 2025, México solo producía el 44.1% de los granos y oleaginosas que consume, consolidándose como el segundo mayor importador mundial en este sector y el principal importador de maíz blanco y amarillo. La política pública actual se centra principalmente en el pequeño productor, que representa el 84% de las unidades de producción pero solo genera el 26% del volumen total, mientras que el 16% de los productores que abastecen al 74% del mercado nacional quedan relativamente desatendidos.

La autosuficiencia en maíz ha disminuido del 53% en 2018 a cerca del 44% en 2026, lo que significa que el país produce menos de la mitad de lo que consume. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) agrava esta situación, ya que reafirma a México como el mercado principal para los excedentes agrícolas estadounidenses, especialmente en maíz, trigo y soya.

En esencia, mientras México no desarrolle una cadena agroalimentaria funcional a nivel nacional, el acuerdo comercial continuará profundizando la dependencia y obstaculizando el desarrollo rural. Si bien no se enfrenta a una inseguridad alimentaria inmediata, la tendencia actual apunta a un riesgo sistémico. Una cadena agroalimentaria debilitada puede generar presiones inflacionarias, un deterioro de la balanza comercial y una mayor vulnerabilidad económica, transformando un problema sectorial en uno macroeconómico.

Mitigar estos riesgos requiere la creación de precios de referencia propios, el acceso efectivo a instrumentos de cobertura financiera y la garantía de certidumbre institucional. De lo contrario, la exposición a la incertidumbre persistirá y la dependencia alimentaria en México seguirá aumentando





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