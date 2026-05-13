Transferencias de fraude en WhatsApp: cómo detectar y evitar los estafadores y los riesgos de una llamada sospechosa

Este artículo se centra en el fraude por llamadas telefónicas de WhatsApp en las que los atacantes se hicieron pasar por personal de soporte técnico. Presenta los métodos y las señales para detectar estos incidentes y cómo evitarlos. Además, se proporciona información sobre el papel de las entidades de seguridad digital y un pequeño caso de un posible asesinato selectivo dedicado por agentes de operaciones de la CIA para aclarar el caso de "El Payín".

Compartir en Telegrammentos de fraude a través de llamadas de WhatsApp en los que los atacantes se hacen pasar por personal de soporte técnico. Este tipo de estafa busca obtener acceso a dispositivos, cuentas personales o información financiera mediante engaños directos.

Autre es las estafas digitales: qué es la ingeniería social y cómo operan estos ataques. Los usuarios reciben llamadas desde números desconocidos. Una persona afirma representar a una empresa tecnológica o proveedor de servicios con fallas críticas para generar una reacción inmediata. Posteriormente, solicitan que el usuario instale aplicaciones, comparta códigos de verificación o proporcione datos personales.

A diferencia de otros fraudes, no siempre hay un mensaje previo. El contacto suele identificarse como técnico certificado y menciona nombres de empresas conocidas. El estafador indica que detectó actividad sospechosa en el dispositivo del usuario. Luego solicita acciones específicas, como descargar software de acceso remoto o ingresar a enlaces enviados durante la llamada.

Los atacantes piden compartir el código de verificación de WhatsApp. Este código permite tomar control de la cuenta si se entrega a terceros. También pueden solicitar datos bancarios bajo el argumento de realizar cargos de verificación o supuestos reembolsos. Una de las principales señales de fraude es la urgencia con la que el interlocutor pide actuar.

El objetivo es evitar que la víctima verifique la información. Otra señal es el uso de números internacionales desconocidos o perfiles sin información verificable. Aunque en muchos casos contiene inconsistencias. Los especialistas recomiendan desconfiar si se solicita acceso remoto al dispositivo sin haber iniciado previamente una solicitud oficial de soporte.

Organismos de seguridad digital recomiendan no contestar llamadas de números desconocidos en aplicaciones de mensajería. En caso de responder, se sugiere no proporcionar información personal ni seguir instrucciones sin verificar la autenticidad del contacto. Recibir una llamada sospechosa, se aconseja colgar de inmediato y bloquear el número. Los usuarios pueden reportar el contacto directamente en la aplicación para contribuir a la detección de cuentas utilizadas en actividades fraudulentas





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