Transferencias duplican crecimiento laboral en México 2016-2024

Ethos Innovación en Políticas Públicas revela que los ingresos por transferencias crecieron 26.5% frente al 13.2% del trabajo, revelando nuevas brechas en salud y educación pese a la reducción de la pobreza multidimensional entre 2016 y 2024.

Un análisis exhaustivo de la organización Ethos Innovación en Políticas Públicas demuestra que la dinámica económica de los hogares mexicanos ha cambiado radicalmente en la última década. Entre el 2016 y el 2024, los ingresos provenientes de transferencias gubernamentales y sociales duplicaron la tasa de crecimiento observada en los salarios laborales tradicionales.

Los datos extraídos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que mientras los ingresos por trabajo registraron un incremento del 13.2 por ciento, las transferencias se expandieron en un 26.5 por ciento. Este desplazamiento estructural indica una dependencia creciente de los apoyos estatales para la subsistencia familiar.

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Estructura del Ingreso Familiar y Crecimiento

La familia mexicana promedio reportó un ingreso trimestral de 77,864 pesos en 2024, lo que representa un aumento del 10.8 por ciento con respecto a la cifra de 69,382 pesos aproximados registrados en 2016. La mayor porción de este capital sigue proveniendo del empleo formal e informal, ascendiendo a 51,099 pesos en 2024 frente a los 45,133 pesos de hace ocho años.

No obstante, el componente de transferencias ha experimentado un salto significativo, pasando de 10,908 pesos en 2016 a 13,799 pesos en 2024. Este sector incluye jubilaciones, pensiones, becas, donativos, remesas y diversos programas sociales. Los recursos se dispersan principalmente a través del Banco del Bienestar, consolidándose como un eje fundamental para la estabilidad financiera de millones de hogares.

Brechas en Servicios Básicos y Carencias

El estudio titulado Del Ingreso al Bienestar advierte que el fortalecimiento de las transferencias monetarias no ha logrado compensar el deterioro observado en las carencias sociales críticas. A pesar de que la pobreza en México disminuyó de 43.2 por ciento a 29 por ciento de la población entre 2016 y 2024, los indicadores de salud y educación han mostrado retrocesos alarmantes.

En el ámbito de la salud, la población sin acceso a servicios médicos aumentó de 15.6 por ciento en 2016 a 34.2 por ciento en 2024. De manera similar, el rezago educativo pasó de 18.5 por ciento a 18.6 por ciento en el mismo periodo. Estas cifras sugieren que el aumento del ingreso monetario ha reducido carencias vinculadas a la alimentación nutritiva y la vivienda, pero no ha logrado sostener el acceso a derechos básicos como la sanidad y la educación.

Asignación del Gasto Público y Restricciones

Ethos Innovación en Políticas Públicas señala que la menor prioridad presupuestaria coincide directamente con el deterioro de las carencias en salud y educación. El gasto en educación cayó del 12.7 por ciento del gasto total en 2016 al 10.9 por ciento en 2024, con una leve recuperación proyectada al 11.1 por ciento para este año. Por su parte, el gasto en salud pasó del 9.6 por ciento al 10.2 por ciento en 2024, para luego caer al 9.5 por ciento en 2025.

Ambos sectores presentan niveles muy por debajo de las recomendaciones internacionales, que exigen que salud y educación representen al menos 15 por ciento del gasto total del gobierno. En un contexto de mayores presiones sobre las finanzas públicas, mantener un crecimiento sostenido de las transferencias enfrentará restricciones presupuestarias cada vez más importantes, según advierte el think tank.

Composición Detallada de las Transferencias

La composición interna de los ingresos por transferencias también ha cambiado su jerarquía. Las pensiones contributivas representan 45 de cada 100 pesos transferidos, mientras que los beneficios de programas sociales gubernamentales ascendieron al 18.1 por ciento, convirtiéndose en el segundo componente más importante. Esta cifra superó su participación previa del 11.3 por ciento, escalando desde la cuarta posición en 2016.

El resto de los ingresos se distribuye en transferencias en especie de otros hogares con un 13.1 por ciento, ingresos por estimación de alquiler de vivienda con un 11.6 por ciento, y renta de propiedad, que fue la única categoría que disminuyó al pasar del 8.9 por ciento al 4.9 por ciento. Ethos subraya que las transferencias no deben sustituir a los servicios públicos, los cuales deben estar orientados a garantizar los derechos de la población de manera estructural y no solo mediante apoyos temporales.