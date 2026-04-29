Transformación de espacios abandonados en León gracias al Presupuesto Participativo

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos entregó nuevos parques y canchas en colonias de León, construidos con fondos del Presupuesto Participativo, mientras supervisa obras en el Parque del Carmen. Los vecinos celebran las mejoras y se comprometen a cuidar los espacios.

León , Gto. - Los espacios que antes estaban abandonados en las colonias Agua Azul y Villas de San Juan ahora se han transformado en áreas recreativas con canchas multiusos, palapas y zonas de juegos, gracias a su participación en el programa Presupuesto Participativo .

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, junto con parte de su gabinete, se encargó de entregar estos proyectos a los vecinos. Además, visitaron el Potrero para supervisar la construcción del muro de contención del Parque del Carmen CTM. Vida PúblicaReconfiguración política en León divide posturas en el Congreso. El primer punto de visita fue el nuevo parque en Villas de San Juan, donde se instaló una palapa, área de juegos, banquetas y zonas verdes.

María Guadalupe, vecina del lugar, compartió que este espacio es muy utilizado por niños y adultos.

'Ya hacía falta algo así, y los vecinos nos comprometimos a cuidarlo y también las áreas verdes', comentó. Entregan y supervisan obras en distintos puntos. La segunda parada fue en el Parque del Carmen, donde se supervisó la obra en curso de un muro guardián con portones, con el objetivo de proteger mejor los espacios donde juegan los más pequeños.

La tercera parada fue en la colonia Agua Azul, donde se entregó una cancha multiusos enmallada y un área de juegos, además de enmallar una cancha grande de fútbol. Estos tres proyectos formaron parte de las mejoras realizadas en la ciudad a través del programa Presupuesto Participativo, con una inversión total de más de 6 millones de pesos.

Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, invitó a los ciudadanos a seguir cuidando estos espacios, ya que son para el uso de todas las familias.

'Lograron que esto se hiciera realidad, ustedes lo soñaron, se organizaron y hoy se está entregando porque ellos lo pidieron', expresó. Últimas noticias sobre León hoy. ¿En qué va la renovación del centro histórico de León? Obligan a tirar agua, fruta y hasta leche para bebés a visitantes al FIG. Cada semana, hasta 25 menores son víctimas de violencia en León





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